F1 | Mini GP Giappone: Verstappen domina, è campione del mondo

La festa iridata non è stata annacquata dalla pioggia di Suzuka, perché Max Verstappen è diventato campione del mondo per la seconda volta, grazie alla penalità di 5 secondi inflitta a Charles Leclerc dopo il taglio della chicane all'ultimo giro che lo ha fatto scivolare al terzo posto, sebbene abbia chiuso al secondo posto davanti alla bandiera a scacchi. Una decisione discutibile e senza contradditorio dopo quello che si è visto a Singapore la scorsa settimana. La FIA riesce a scatenare polemiche sempre e comunque.

Max conquista la 12esima vittoria, portandosi a una lunghezza dal record di Michael Schumacher e Sebastian Vettel. L'olandese nel GP del Giappone ha dato un'altra dimostrazione della sua enorme sensibilità nella guida sul bagnato e l'indiscutibile superiorità della Red Bull RB18.

Max è andato autoritariamente in testa al via nella prima partenza, quando Charles Leclerc all'interno sembrava partito meglio e non ha perso il controllo della gara alla ripartenza dalla safety car dopo la bandiera rossa che ha interrotto il GP per oltre due ore al giro 3.

Nel mezzo ci sono state furiose polemiche dopo i ritiri di Carlos Sainz (Ferrari) e Alexander Albon (Williams) al giro 1 quando non c'era alcuna visibilità per lo spry dell'acqua, perché Pierre Gasly si è trovato un carro in pista mentre cercava di ricongiungersi al gruppo, sebbene fosse stata esposta la bandiera rossa.

Verstappen è un maestro del bagnato e ha inflitto distacchi impressionanti a tutti, facendo una gara in solitario, evitando le insidie delle pozze d'acqua su una pista che ha una grande capacità di drenare l'acqua. A Max è mancato il punto del giro più veloce (colto da Guanyu Zhou in 1'44"411 ottenuto con le nuove gomme intermedie, ma non assegnato perchè il cinese ha concluso 16esimo) ma festeggia lo stesso il secondo titolo, assegnato anche se sono stati coperti solo 29 giri dei 53 previsti.

L'olandese merita la corona iridata in una stagione sontuosa: questa volta la direzione gara ha deciso subito la penalità del ferrarista, permettendo di onorare l'iridato sul podio e consentendo alla Honda di dare il via alla festa che era stata meticolosamente preparata.

La Red Bull mette nel cantiere anche una doppietta con il secondo posto di Sergio Perez ereditato per la decisione del collegio dei commissari sportivi capeggiati da Mika Salo.La decisione porta il latino americano al posto d'onore del mondiale, scavalcando Leclerc di un punto!

Charles Leclerc con la Ferrari non è mai stato competitivo: il monegasco è andato subito in crisi con le gomme non trovando il necessario grip sull'acqua. Charles è stato abile a difendere la seconda posizione fino al traguardo dopo una battaglia ruota a ruota con il messicano per alcuni giri

Il ferrarista ha fatto un lungo alla chicane prima della bandiera a scacchi, mentre non era pressato da vicino da Perez, ma è stato sanzionato scivolando al terzo posto. Il provvedimento è scattato immediato, sebbene Charles non abbia tratto un vantaggio dalla manovra: la FIA deve trovare un equanime metro di giudizio altrimenti la sua credibilità andrà a zero.

La Ferrari vede sfumare un'altra occasione per tornare alla vittoria: sul weekend giapponese pesa il mezzo minuto che la F1-75 ha preso dalla RB18.

Carlos Sainz è uscito di scena subito con il botto al giro 1 della prima partenza, per cui il bottino di Maranello è insoddisfacente. A questo punto è meglio guardare al prossimo anno, cercando almeno di acchiappare il posto d'onore con Leclerc.

Esteban Ocon porta l'Alpine al quarto posto e con la settima piazza di Fernando Alonso il team di Enstone torna a essere quarto nel mondiale Costruttori davanti alla Mclaren che si deve accontentare del decimo posto di Lando Norris.

Strepitosa la rimonta di Sebastian Vettel con l'Aston Martin: il tedesco ha rimediato al testacoda al primo via con un pit stop alla ripartenza della gara, passando per primo dalle wet alle intermedie che lo ha fatto arrampicare al sesto posto. Il team di Silverstone adesso è a sette punti dall'Alfa Romeo...

Deludono le Mercedes che erano state assettate per la pioggia, ma non hanno saputo capitalizzare la gara bagnata: Lewis Hamilton non riesce a passare l'Alpine di Esteban Ocon e si deve accontentare del quinto posto, mentre la rimonta di George Russell si è fermata all'ottavo posto. Due punti preziosi per Nicholas Latifi con la Williams: il canadese lascia la F1 avendo contribuito alla stagione della squadra di Grove...