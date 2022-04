F1 | Melbourne, LIbere 3: Norris sorpresa davanti a Leclerc

Carica lettore audio

Alcuni piloti, fra i quali Fernando Alonso, hanno chiesto alla FIA di togliere una zona DRS alla curva 9 e l'effetto è stato che nella terza sessione di prove libere del GP d'Australia i tempi sono cresciuti rispetto a ieri e nessuno ha sfondato il muro dell'1'18, ma si sono viste ben quattro monoposto raccolte in un decimo e poco più.

Il più veloce a sorpresa è stato Lando Norris capace con la McLaren di arrivare a 1'19"117 con un motore più aperto: l'inglese ha centrato la posizione prima della bandiera rossa che si è resa necessaria a pochi minuti dalla fine per l'uscita di pista di Lance Stroll. Il canadese è andato lungo alla curva 11 e ha toccato le barriere rovinando la sospensione anteriore sinistra. La sessione è stata bloccata e non più ripresa, per cui alcuni piloti non sono riusciti a chiudere un giro pulito di simulazione di qualifica.

Per l'Aston Martin non è stata una giornata fortunata: ieri Sebastian Vettel ha saltato il secondo turno di libere per il cedimento del motore Mercedes, mentre oggi al suo giro 5 ha perso l'Aston Martin alla curva 11 andando a sbattere sul lato sinistro a una velocutà stimata di circa 250 km/h. La "verdona" ha urtato con la sospensione anteriore sinistra causando l'interruzione del turno con la bandiera rossa dopo una ventina di minuti. Il pilota tedesco è uscito incolume dall'impatto e la squadra ha aspettato il fine turno per vedersi restituita la AMR22 per iniziare le riparazioni in vista della qualifica.

Dietro a Lando Norris c'è Charles Leclerc con la Ferrari: il monegasco è arrivato a 132 millesimi dalla McLaren dopo aver abortito un paio di giri secchi, precedendo Sergio Perez con la migliore Red Bull ad appena 16 millesimi. Fernando Alonso con l'Alpine tornata blu conferma il salto di qualità con il nuovo fondo che ha permesso meno porpoising e un risparmio di quasi 4 kg: sulla A522 si è simulato un giro secco con il motore con la mappa più spinta, mentre Esteban Ocon è 13esimo a quasi un secondo perché il suo tentativo non l'ha potuto portare a termine.

Carlos Sainz è quinto con la F1-75 a tre decimi dalla vetta, davanti a Daniel Ricciardo con la seconda MCL36. Ma cosa è successo in questo turno? Dov'è Max Verstappen? Il campione del mondo è solo settimo a sei decimi con una RB18 in seria difficoltà: per tre volte l'olandese ha abortito la qualifica nel primo settore e Max si è molto arrabbiato per non aver trovato la quadra prima della qualifica.

E' curioso vedere, quindi, che la Mercedes si è portata a un decimo dalla Red Bull, ma Lewis Hamilton è ottavo con un distacco di quasi otto decimi dalla vetta. I tecnici di Brackley hanno scaricato aerodinamicamente la W13 esponendo il pilota a un porpoising molto spinto: il team ha deciso di puntare sulla macchina più bassa e prestazionale a costo di mettere in difficoltà i conduttori. Sia Lewis che George Russell sono stati autori di lunghi nella ghiaia con una F1 molto critica: il giovane britannico alla fine si è collocato al 13esimo posto.

La top 10 è completata da Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo e da Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese ha rimesso il muso davanti al compagno Pierre Gasly che è 12esimo con la AT03.

Mick Schumacher, risolti un poì di problemi che lo hanno afflitto ieri, ha messo la Haas in 14esima piazza, mentre Kevin Magnussen, non ancora a posto fisicamente dopo i problemi intestinali di ieri, è solo 17esimo: ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra USA dopo il potenziale visto nelel gare precedenti.

Guanyu Zhou si difende come può con l'Alfa Romeo: il cinese è 17esimo con le due Williams inframmezzate a Magnussen: Alexander Albon è 16esimo, con Nicholas Latifi 18esimo. La squadra di Grove non vede la luce...