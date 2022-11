F1 | McLaren: prove comparative con dischi Brembo

F1 | Ferrari si gioca la partita con una mappa di motore spinta

Leclerc e Sainz in seconda fila nel GP di Abu Dhabi sono il massimo bottino che la Scuderia poteva sperare dopo le qualifiche, ma la rossa a Yas Marina sembra aver trovato sia un buon passo nell'ultimo long run che una velocità massima da non sfigurare nel confronto con la Red Bull. Sul piatto dell'ultima gara ci sono il secondo posto nel mondiale Costruttori e il titolo da vice-campione del mondo per Charles. Vediamo come si prepara la squadra di Maranello...