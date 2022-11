F1 | McLaren: livrea speciale per la gara di Abu Dhabi

Carica lettore audio

In occasione dell’ultima gara della stagione 2022, che si disputerà questo weekend sul tracciato di Abu Dhabi, la McLaren scenderà in pista con una livrea rinnovata frutto del lavoro di un artista libanese per la campagna "Drive by Change".

McLaren ha lanciato la campagna Driven by Change grazie ad uno dei suoi sponsor principali, Vuse, in occasione della gara dello scorso anno ad Abu Dhabi offrendo una piattaforma ai creativi per il weekend di gara.

Per l'ultimo round di questa stagione la McLaren ha collaborato con l'artista libanese Anna Tangles per dare un nuovo look alla MCL36.

Fermi restando i colori papaya e blu propri della squadra, l'opera della Tangles è presente sulle fiancate e sull'ala anteriore con forme ondeggianti e fluide che si intrecciano per dare alla livrea un nuovo aggiornamento. I motivi sostituiscono i soliti colori a blocchi presenti sulla vettura, pur mantenendosi in linea con la livrea e il design più ampi.

La livrea è stata svelata mercoledì sera a Yas Island, ad Abu Dhabi, e verrà adottata nel fine settimana sulle vetture di Lando Norris e Daniel Ricciardo, quest'ultimo alla sua ultima apparizione per la squadra.

"Come fan della F1 da sempre non avrei mai creduto che un giorno le mie opere d'arte sarebbero state esposte in un Gran Premio, ed è tutto merito di Driven by Change", ha dichiarato Tangles.

"Dedico il mio tempo libero alla formazione e all'incoraggiamento di altre artiste, in particolare di altre creative mediorientali, ad abbracciare la loro passione e le loro capacità; è quindi un privilegio far parte di una comunità che sostiene la stessa ambizione di potenziare gli artisti rappresentati in questo modo".

Louise McEwen, direttore esecutivo del marchio e del marketing di McLaren, ha aggiunto: "Siamo lieti di rappresentare ancora una volta il design di un'artista emergente sulle nostre auto da corsa, sostenendo la creatività insieme a Vuse”.

"Anna Tangles produce opere d'arte straordinarie e ha una storia potente che incarna perfettamente lo spirito e i valori della campagna Driven by Change. L'iniziativa sta costruendo un'eredità che siamo entusiasti di continuare a portare avanti, utilizzando la nostra piattaforma globale per amplificare il talento dei creativi emergenti".

Per la gara del 2021 la McLaren ha adottato un disegno dell'artista degli Emirati Arabi Uniti Rabab Tantawy per inaugurare la campagna Drive by Change.

