F1 | Racing Bulls: ultimatum a Ricciardo. Lawson alla finestra

Daniel Ricciardo non se la sta certo passando bene. Le prime 4 uscite della stagione 2024 hanno raccontato di un pilota tornato a vivere diverse difficoltà nel fare risultato, surclassato da un compagno di squadra certo veloce, ma non in possesso del medesimo pedigree, né esperienza.

Diciamolo subito, non è solo questione di macchina. L'adattamento alla VCARB 01 sta risultando più complicato del previsto, ma la monoposto realizzata a Faenza è comunque buona a sufficienza da garantire l'arrivo a punti in alcune occasioni. Ne sa qualcosa Yuki Tsunoda, che sino a oggi ha racimolato 7 punti contro gli zero dell'australiano.

Un Daniel Ricciardo, quello del 2024, molto simile a quello apatico, affannato e in declino visto in McLaren più che a quello che era tornato a entusiasmare Christian Horner in un test svolto poco meno di un anno fa a Silverstone che gli consentì poi di tornare titolare in Formula 1 con AlphaTauri prendendo il posto del deludente Nyck De Vries.

Zero punti in 4 gare e un momento di difficoltà culminato lo scorso fine settimana con il ritiro dopo poche centinaia di metri al Gran Premio del Giappone a causa di un contatto - giudicato correttamente dai commissari come contatto di gara - con l'incolpevole Alexander Albon.

Helmut Marko ha spesso Ricciardo nei suoi argomenti post gara. Il suo punto di vista è il seguente: Daniel ha problemi non ascrivibili all'adattamento alla VCARB 01, ma all'aspetto prettamente mentale. Non è un caso che Ricciardo sia insofferente ormai da tempo, già prima dell'avvio della stagione per la situazione in cui si trova Racing Bulls.

Liam Lawson, pilota di riserva, Visa Cash App RB F1 Team, con Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La squadra di Faenza ha un nuovo team principal, Laurent Mekies, dopo tanti anni in cui è stata guidata da Franz Tost. La presenza di Peter Bayer certifica quanto la Red Bull voglia controllare il team italo-austriaco e che tutto dipenda da Milton Keynes, soprattutto nella persona di Christian Horner, finito però sotto indagine da parte del team per una denuncia di una dipendente poi finita in un nulla di fatto.

Insomma, Ricciardo vive un altro momento di difficoltà conclamato. In McLaren rescisse il suo contratto un anno prima della scadenza naturale dello stesso, mentre ora è nel bel mezzo di una situazione diversa. Il manico del coltello è nelle mani di Red Bull Racing e, stando a ciò che risulta a Motorsport.com, il 34enne ha ricevuto un ultimatum.

Qualora non riuscisse a ottenere risultati migliori - portare a casa punti e almeno avvicinarsi alle prestazioni di Tsunoda - allora la sostituzione durante la stagione diverrebbe realtà. I vertici di Red Bull attenderanno sino all'estate, dunque Daniel avrà ancora tempo, ma l'ombra di Liam Lawson è tornata a farsi incombente e sempre più pesante.

Il 22enne neozelandese, già titolare in Formula 1 lo scorso anno proprio per sostituire l'infortunato Ricciardo dopo l'incidente di Zandvoort, è il principale candidato a prendere il suo posto. Lo scorso anno Liam pensò di avere dimostrato abbastanza per meritare la riconferma, ma Horner spinse per riavere Ricciardo titolare e così è stato.

Ora la situazione potrebbe ribaltarsi, con Ricciardo in bilico e Lawson in attesa, pronto a cogliere la seconda opportunità della carriera e deciso, anche questa volta, a non lasciarla più.