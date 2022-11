F1 | Magnussen KO: Ricciardo penalizzato con 3 posizioni in griglia

Carica lettore audio

L'avventura di Daniel Ricciardo con la McLaren e, almeno per ora, in Formula 1, si sta trascinando verso la fine con una serie di prestazioni e di errori che non hanno mai fatto parte del repertorio di un talento qual è l'australiano.

Spenti i semafori sul rettilineo di partenza del José Carlos Pace di San Paolo, dopo poche centinaia di metri - per la precisione alla curva 8 - Ricciardo ha calcolato male un tentativo di sorpasso ai danni di Kevin Magnussen e lo ha tamponato con l'ala anteriore, mandandolo in testacoda.

Il danese della Haas ha cercato di girare il volante per riprendere il giusto senso di marcia, ma retrocedendo ha poi colpito la McLaren di Ricciardo, mettendo entrambi fuori gioco. L'errore da cui è scaturito il contatto è tutto da assegnare al 33enne, che a fine gara è stato messo sotto inchiesta dai commissari di gara e, successivamente, penalizzato.

Incidente tra Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo è stato penalizzato con tre posizioni da scontare in griglia di partenza al Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo evento del Mondiale 2022, per aver infranto l'appendice L Capitolo IV dell'Articolo 2 d) del Codice Sportivo Internazionale della FIA.

Oltre alle tre posizioni in griglia, Daniel ha ricevuto anche 2 punti di penalità sulla patente, per un totale di 8 complessivi accumulati sino a ora. Tutto questo per aver rovinato la gara di Magnussen, grande protagonista in questo weekend con la pole position della Sprint Race ottenuta nelle qualifiche del venerdì.

Ricciardo ha ora 4 punti sulla patente da dover gestire, ma per lui non sarà un problema e non rischierà di saltare gare: l'anno prossimo - salvo clamorosi colpi di scena - non sarà al via del Mondiale 2023 di Formula 1.