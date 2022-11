Fotogallery F1 | l'imprevedibile GP di San Paolo del Brasile

F1 | Binotto: "Sorpreso da squadre che sviluppano fino alla fine"

La Ferrari ha fermato l'evoluzione della F1-75 a Singapore avendo finito il budget a disposizione nel rispetto dei limiti di spesa, mentre la Mercedes, che ha iniziato il campionato con un gap di un secondo al giro, è riuscita a cogliere una doppietta in Brasile dopo aver introdotto un pacchetto di novità ad Austin e in Messico. Lecito domandarsi come sia stato possibile modificare ancora la W13 dopo tutti gli interventi visti in stagione. Binotto esprime qualche dubbio ma crede nelle capacità di controllo della FIA.