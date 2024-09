F1 | Leclerc: "Troppo sottosterzo. Frustrante non averlo sistemato"

La Ferrari si ritrova staccata di poco più di un decimo dal crono che è valso la pole del Gran Premio d'Italia a Lando Norris, eppure Charles Leclerc ha faticato a nascondere tutta la sua delusione.

Questa, beninteso, non è legata al quarto posto nelle prove ufficiali ottenuto davanti al pubblico della Ferrari, quanto a un problema cronico - almeno in questo fine settimana - di sottosterzo già denotato nelle prime libere di ieri e mai realmente sistemato da parte del team.

"Abbiamo sottosterzo ed è un problema che abbiamo sin dal primo turno di prove libere. Non siamo riusciti a risolverlo", ha subito messo in chiaro Leclerc una volta arrivato ai microfoni della stampa al termine delle Qualifiche di Monza.

Il problema di sottosterzo, dice Leclerc, è qualcosa che ha colpito soprattutto la sua SF-24. A suo avviso, infatti, Sainz ha fatto vedere cose migliori in curve dove lui ha faticato, soprattutto nel primo settore. A deluderlo maggiormente è però stata l'incapacità di migliorare la questione sottosterzo, un problema che si ripercuoterà anche domani sulla sua Rossa.

"Questo almeno dalla mia parte del garage, perché invece Carlos è riuscito ad andare molto forte nel primo settore, soprattutto in curva 2-3 e 4-5. Facevamo traiettorie un po' diverse".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Quella è una parte della spiegazione, comunque è frustrante non essere riusciti a fare passi avanti in quelle curve. Alla fine abbiamo perso troppo lì. Poi abbiamo recuperato negli altri settori ma non abbastanza".

Oggi, i primi 6 delle qualifiche, sono stati racchiusi in poco più di un decimo. Una prova tirata che lascia intravedere a una gara altrettanto incerta. Leclerc pensa di poter dire la propria, almeno a parole: perché guardando la sua espressione con cui ha proferito queste parole, le chance sembrano ridursi di molto. E le McLaren, come ha ammesso lui stesso, potrebbero svelare un potenziale ancora più alto.

"Dal punto di vista del passo gara siamo tutti molto vicini, la McLaren bisogna vedere, perché ieri hanno girato con mappature del motore poco spinte, per cui dovremo capire quanto potenziale avranno in più da giocarsi in gara. Saranno sicuramente molto veloci".

"Noi invece speriamo nella spinta dei tifosi e nel nuovo pacchetto, che questi fattori possano aiutarci a fare una buona gara come abbiamo fatto la scorsa settimana a Zandvoort. Dovremo cercare di rimanere in zona DRS con le McLaren e cercare di sorpassarle".