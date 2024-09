F1 | Norris in pole a Monza, ma ci sono sei vetture in un decimo!

La McLaren non si ferma più: alla pole position di Lando Norris in Olanda, la squadra di Woking aggiunge a Monza anche il secondo tempo di Oscar Piastri. Il team di Andrea Stella centra la prima fila nel GP d'Italia e Norris colleziona la quinta partenza al palo della carriera che è la terza della stagione. Lando ha fatto la differenza rifilando poco più di un decimo al compagno di squadra, ma è incredibile registrare che gli altri piloti sono racchiusi in solo 77 millesimi di secondo! Un niente, nemmeno un colpo di ciglia.

Norris, oltre a ricevere il gommino della Pirelli, si è visto regalare il prezioso anello che viene consegnato al poleman in questo appuntamento. Dietro alle due MCL38 c'è George Russell con la Mercedes: l'inglese ha fallito la prima fila di 4 millesimi di secondo, ma domani in gara la partita sarà apertissima per i primi sei e la differenza, molto probabilmente, la farà l'usura delle gomme. Nel giro secco il tempio della velocità con il nuovo asfalto ha dato il valore di quanto sia migliorato il grip: Norris ha abbassato di nove decimi la prestazione della pole dello scorso anno, ma nei long run del venerdì la minaccia era il graining che alla sua comparsa riduceva per qualche giro il passo. Rivedremo il graining in gara? E' facile pensare di no, ma conterà il passo che ciascuno dei piloti top 6 riuscirà a mantenere nei due run.

La Ferrari ha investito su Monza per avere una SF-24 molto efficiente non solo con il nuovo fondo, ma anche con il pacchetto molto scarico pensato per lo Stradale. Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto hanno lasciato la bocca amara ai tifosi del Cavallino: certo la posizione delle rosse sulla griglia non è ideale, ma il distacco è irrisorio. Sul tempio della velocità si può passare, per cui è lecito pensare che la Ferrari sarà meglio in gara di quanto sia stata nel giro secco. Il calo di 4 gradi fra l'inizio della Q1 e la fine della Q3 può essere bastato a cambiare il bilanciamento della rossa, lasciando qualcosa nel giro decisivo.

Non è un dramma, anche se la McLaren può controllare l'avvio della corsa con Norris e Piastri davanti a tutti. Lando potrà cancellare la sindrome della partenza perché dispone di una vettura papaya che a oggi è il punto di riferimento del Circus, ma anche Lewis Hamilton, autore di un giro non perfetto in Q3, rientra di diritto nei pretendenti della vittoria per essendo in terza fila al via.

Chi è in difficoltà è Max Verstappen: l'olandese con una Red Bull in crisi non è riuscito a bucare il muro dell'1'20", peggiorando di un paio di decimi la prestazione che era riuscito a cogliere in Q2 e questa è una anomalia riferita alla squadra di Milton Keynes. Il campione del mondo è settimo in griglia, ma a preoccupare sono i 695 millesimi di distacco che testimoniano il momento di smarrimento di una squadra che sembra aver perso la bussola dello sviluppo. Sergio Perez è attaccato al compagno di squadra: se la gara dovesse fotocopiare la griglia di partenza, la novità sarebbe che la McLaren sarebbe già in testa al mondiale Costruttori! Tutto questo la dice lunga su come le cose possono cambiare in F1.

Positiva la prestazione di Alexander Albon nono con la Williams, mentre Nico Hulkenberg mostra quanto sia consistente mettendo la Haas in decima posizione, di nuovo in una zona utile a marcare dei punti.

Fernando Alonso ci ha provato a mettere l'Aston Martin in Q3, ma nonostante lo sforzo dello spagnolo, è rimasto fuori per appena un centesimo a vantaggio di Nico Hulkenberg. Daniel Ricciardo fa la sua parte sulla pista dove avava vinto con la McLaren: l'australiano è 12esimo davanti alla seconda Haas quella di Kevin Magnussen. Il danese ha avuto un sussulto in Q1 quando la sua VF-24 ha affrontato l'ingresso della Parabolica a bassa velocità, quando era già qualificato per il turno centrale. Kevin è riuscito ad arrivare nella corsia dei box a lenta andatura, ma dopo un restore dell'elettronica ha potuto riprendere la qualifica in Q2, aggrappandosi alla 13esima posizione.

I piloti dell'Alpine hanno fatto decorosamente la loro parte: la squadra sta vivendo un momento di turbolenze con lo sciopero di Viry Chatillon in protesta con la volontà di montare nel 2026 una power unit Mercedes in luogo di quella Renault che è in gestazione. Pierre Gasly è 14esimo davanti al connazionale Esteban Ocon. I due sono separati di 28 millesimi, segno che sono arrivati al limite della A524, una vettura che mostra difficoltà di raffreddamento e che ha bisogno di grandi prese di sfogo dell'aria anche su un tracciato veloce come Monza.

Non supera la tagliola della Q1 Yuki Tsunoda: il giapponese ha pagato 44 millesimi dal compagno di squadra e chiude la qualifica in 16esima posizione con la Racing Bulls. Il nipponico ha preceduto un deludente Lance Stroll: il canadese non ha trovato il giro buono con la AMR24 che mancava di efficienza sui lunghi rettilinei.

Franco Colapinto è 18esimo: il 21enne debuttante dopo il primo run di Q1 era subito dietro alla Williams del compagno di squadra, Alexander Albon. L'argentino che ha preso il posto di Logan Sargeant ha provato a migliorarsi con il secondo treno di soft, ma il giovane proveniente dalla F2 è andato largo alla seconda curva di Lesmo ed è stato molto bravo a non perdere la FW46: alla fine è andata bene così perché è riuscito a evitare l'uscita di pista.

L'ultima fila è della Sauber: la squadra svizzera è andata peggiorando man mano, segno che la C46 non dà ai piloti quello che i tecnici di Hinwil si aspettavano. Valtteri Bottas che sta trattando il rinnovo contrattuale ha preceduto di quasi tre decimi Guanyu Zhou. Il cinese è ormai una comparsa del Circus: con il trascorrere delle gare si è perso. Peccato, perché si è molto involuto...