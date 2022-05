F1 | Leclerc: "Ritirarsi così fa male, ma ora la macchina c'è"

Carica lettore audio

Da tutto a niente. Charles Leclerc e la Ferrari sembravano avviati verso la vittoria del Gran Premio di Spagna, sul tracciato del Montmelò, ma un guasto non ancora identificato sulla F1-75 numero 16 ha privato il monegasco e la Scuderia del Cavallino Rampante di una vittoria che nessuno avrebbe potuto mettere in discussione.

Partito molto bene dalla pole, Leclerc ha difeso bene la prima posizione dall'assalto in partenza di Max Verstappen e da quel momento in poi è stato imprendibile per tutti. Verstappen è anche stato autore di un errore nel corso del primo stint che lo ha portato a scivolare dalla seconda alla quarta piazza, rendendo ulteriormente più facile la vita a Leclerc.

Fatto il pit stop, passato da gomme Soft a quelle Medium, sembrava che la gara di Charles potesse essere una passerella verso il successo numero tre della stagione, ma a un tratto il ferrarista ha notato un problema derivante dalla power unit (lui via radio ha parlato di guasto al turbo) che lo ha costretto al ritiro.

"Questo è il nostro primo vero problema quest'anno", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport al termine della sua gara. "Il team ha fatto un lavoro straordinario sino a ora sull'affidabilità. Fa male perché eravamo primi e stavamo gestendo tutto bene, fa male ma il campionato è lungo".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il ritiro fa male, ma Leclerc guarda avanti e cerca di pensare positivo. La F1-75 è tornata a gestire bene le gomme dopo qualche gara in cui ha faticato (Imola e Miami), dunque è lecito essere ottimisti per il prosieguo della stagione.

"Dobbiamo guardare alle cose positive nel weekend. La performance in qualifica, in gara, e soprattutto il feeling con la macchina in gara e la gestione gomme era tutto ottimo".

"Era da due o tre gare che non sentivo più il feeling ed è positivo aver ritrovato le migliori sensazioni. Abbiamo trovato qualcosa da questo punto di vista. Sono fiducioso per le prossime gare. Fa male ma guardiamo avanti", ha concluso il pilota della Ferrari.