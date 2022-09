F1 | Leclerc: "Oggi era difficile fare meglio del 3° posto"

Carica lettore audio

Un terzo posto che lascia l’amaro in bocca. Charles Leclerc ha concluso a podio un Gran Premio d’Olanda disputato da comprimario ed ha visto ancora una volta in questa stagione Max Verstappen trionfare ed involarsi in solitaria verso la conquista del secondo titolo iridato.

Il pilota della Red Bull è stato semplicemente imprendibile, confermando così quella superiorità uomo-macchina apparsa manifesta già a Spa-Francorchamps, mentre per Leclerc quella di Zandvoort è stata una gara sofferta che soltanto grazie all’intervento della safety car nelle battute conclusive ha regalato al monegasco il terzo gradino del podio.

Leclerc ha dovuto faticare più del previsto per ottenere questo piazzamento e deve ringraziare la decisione della Mercedes di tenere in pista Hamilton con gomme medie per essere riuscito a beffare il sette volte iridato nella lotta per il terzo posto.

“Onestamente credo che fosse difficile fare meglio del terzo posto” ha dichiarato uno sconsolato Charles una volta abbandonato l’abitacolo della sua Ferrari. “Abbiamo avuto un po' di sfortuna con la virtual safety car, ma non so se sarebbe cambiato qualcosa perché Max oggi era troppo veloce”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Leclerc ha poi sottolineato come la scelta di montare Pirelli hard non abbia giocato a favore della Rossa. La F1—75, infatti, non si è sposata alla perfezione con le mescole più dure a differenza di quanto visto con una Mercedes apparsa rinata a Zandvoort.

“Le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il giusto feeling. Dobbiamo accettare questo terzo posto”.

Il monegasco della Ferrari ha poi spiegato come sia riuscito a sopravanzare Lewis Hamilton. Il vantaggio di mescola si è rivelato determinante per consentire a Leclerc di artigliare il terzo gradino del podio.

“Lewis stava soffrendo, mentre io avevo un po' più di grip e sono riuscito a superarlo. Loro però sono riusciti a gestire bene le gomme negli ultimi giri ma alla fine è bastata quella manovra”.

Prima di congedarsi, Charles ha parlato del suo distacco in classifica da Max Verstappen al momento pari a 109 punti. Il monegasco è consapevole che recuperare questo gap è impossibile, ma davanti ai microfoni non ha mai pronunciato alcuna parola di resa.

"Come ho già detto a Spa, il distacco da Max adesso è molto ampio. Affronteremo una gara alla volta cercando di sfruttare al massimo il nostro potenziale e vedremo cosa sarà possibile fare".