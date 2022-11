F1 | Leclerc: "Il terzo tempo? Il risultato che meritiamo"

Carica lettore audio

L’ultima qualifica della stagione ha visto Charles Leclerc e la Ferrari piegarsi allo strapotere Red Bull ad Abi Dhabi.

Dopo un venerdì complicato, con una F1-75 che è sembrata non essere a proprio agio sul tracciato di Yas Marina, il team di Maranello è riuscito a trovare un set-up più equilibrato, almeno sul giro singolo, contenendo così lo spauracchio Mercedes.

Charles ha chiuso l’ultima qualifica della stagione col terzo crono in 1’24’’092 pagando due decimi ritardo da Max Verstappen ed appena 40 da Sergio Perez.

Per Leclerc resta forse l’amarezza per non essere riuscito a stare davanti al messicano diretto rivale in classifica, ma il monegasco ha massimizzato il potenziale della Rossa in questo sabato.

“Ho fatto un bloccaggio tra la curva 6 e 7, ma a prescindere da questo il terzo tempo in classifica è la posizione che meritiamo oggi” ha dichiarato Charles a fine sessione.

“Oggi le Red Bull erano più forti di noi, ma ad ogni modo siamo in una buona posizione per domani. Sarà sicuramente una battaglia serrata con Checo”.

In casa Red Bull si è cercato di giocare di strategia in Q3. Nel secondo tentativo, dopo che Verstappen è stato attardato da un problema elettrico, Perez ha potuto sfruttare un minimo di scia fornita dal suo compagno di squadra ed anche grazie a questo piccolo aiuto – col quale si cerca di mettere a tacere le polemiche post Brasile – la Red Bull è stata in grado di monopolizzare la prima fila.

“Anche io e Carlos potremo collaborare, non ho dubbi” ha affermato Leclerc. “Cercheremo di massimizzare il risultato per il team. Sappiamo che la Red Bull in gara è molto forte, ma noi daremo tutto sperando di ottenere il secondo posto in entrambi i campionati”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Per la Ferrari sarà importante chiudere la stagione con un buon risultato e cercare di non subire il sorpasso in classifica Costruttori dalla Mercedes per non alimentare ulteriormente le polemiche che hanno accompagnato la Scuderia ad Abu Dhabi.

Leclerc, consapevole che contro Perez e la Red Bull in gara sarà dura, si è detto pronto a dare tutto per consentire al team di Maranello di mantenere il secondo posto in classifica.

“Dopo due gare difficili per il team è bello essere riusciti a fare un passo avanti. Sarà molto importante riuscire ad ottenere il secondo posto nel Costruttori. Darò il massimo per questo e poi penserò alle vacanze e spero di poter tornare più forte l’anno prossimo”.