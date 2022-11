F1 | Verstappen alla 20esima pole ad Abu Dhabi, trascina Perez

Carica lettore audio

Max Verstappen coglie la ventesimo pole position della sua carriera alla conclusione delle qualifiche del GP di Abu Dhabi. L'olandese aveva già fissato un tempo che gli avrebbe consentito di partire davanti, ma il campione del mondo è riuscito a fare meglio nell'ultimo run con un tempo di 1'23"824 sebbene la squadra di Milton Keynes gli avesse chiesto di aiutare con la scia Sergio Perez.

Il messicano non è parso abbastanza vicino all'olandese per sfruttare la scia nel T2, ma è riuscito a tenersi dietro una Ferrari minacciosa e magari l'aiuto del suo capitano può essere stato utile a mantenere quei 40 millesimi che hanno separato la RB18 da Charles.

La Red Bull ha ripreso le scettro del Circus dopo l'amnesia di Interlagos che ha permesso alla Mercedes di arpionare una doppieyya brasiliana, ma la Ferrari ha stupito perché nelle prove libere sembrava stesse pasticciando. Leclerc è terzo a meno di tre decimi: il monegasco non ha messo insiee un giro perfetto con due sbavature in curva 6 e 7, ma Charles è stato bravo a contenere il distacco e domani dovrà darsi da fare per ambire al secondo posto nel mondiale.

Carlos Sainz è quarto a quattro decimi: lo spagnolo ha dato la zampata nel primo run della Q3, ma nell'ultimo attacco non è riuscito a migliorare se non di qualche millesimo, ripetendo una caratteristica che si porta dietro nel tempo. La rossa in seconda fila ha potuto beneficiare anche di una mappa di motore decisamente più spinta.

Ci si aspettava di più dalla Mercedes: sembrava che le W13 dovessero essere le sfidanti delle Red Bull, mentre le frecce d'argento hanno patito il risveglio della Ferrari. Lewis Hamilton, quinto, e George Russell, sesto, sono arrivati al limite della Stella perché i due sono stati separati da soli 3 millesimi. Domani avranno un passo più insidioso in gara per le rosse per cui è prevedibile una bella corsa.

Dietro ai tre top team è spuntato Lando Norris con la McLaren: l'inglese ha fatto un ottimo lavoro, alimentando la speranza che il team di Woking possa sfidare l'Alpine per il quarto posto nel mondiale Costruttori. Lando ha preceduto Esteban Ocon ottavo con la A522: il francese ha fatto la sua parte, così come ha entusiasmato Sebastian Vettel che ha portato l'Aston Martin in nona posizione nel GP del ritiro. Bene anche Daniel Ricciardo con la seconda MCL36: l'australiano potrebbe essere decisivo nel derby con il team di Enstone...

Non entra nella top 10 Fernando Alonso per 28 millesimi di secondo: il francese con l'Alpine si schiererà in sesta fila con accanto Yuki Tsunoda che ha fatto un buon lavoro con l'AlphaTauri: il giapponese si è difeso come ha potuto con la AT03, mentre Mick Schumacher chiude l'ultima qualifica con la Haas al 13esimo posto. Il tedesco si è tolto solo il gusto di stare davanti a Magnussen che resta nel team USA.

Lance Stroll non ha saputo sfruttare il potenziale della Aston Martin: il canadese con la AMR22 non ha entusiasmato, ma ha fatto meglio di Guanyu Zhou che ha portato l'Alfa Romeo nella seconda frazione della qualifica: di più al cinese non si poteva chiedere niente.

Il poleman del GP del Brasile è il primo degli esclusi della Q1: Kevin Magnussen è 16esimo per 52 millesimi di secondo con la Haas. Il danese sta davanti a Pierre Gasly deludente con l'AlphaTauri. Il francese non vede l'ora di approdare all'Alpine, ma a Yas Marina è pars piuttosto appannato. Non bene nemmeno Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo che le ha prese da cinese compagno di squadra: il finalendese sembra anche appensantito e non sembra in gran forma.

Chiudono la lista le due Williams: Alex Albon sta davanti a Nicholas Latifi, ma questa volta l'anglo-thailandese è stato più veloce solo di 26 millesimi di secondo. Nulla...