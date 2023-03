F1 | Leclerc: "Feeling leggermente migliore. E' positivo"

Carica lettore audio

La Ferrari ha concluso la prima giornata di pista al Gran Premio d'Australia con il secondo posto ottenuto da Charles Leclerc nel secondo turno di prove libere.

Prima dell'arrivo della pioggia, il monegasco ha firmato il secondo crono di giornata, staccato di 4 decimi dal tempo di riferimento ottenuto da Fernando Alonso sull'Aston Martin. Entrambi hanno utilizzato la mescola media per cogliere i tempi migliori, dunque a parità di gomme.

Per la verità i tempi contano poco. Non è stata provata la qualifica e nemmeno il passo gara proprio a causa dell'arrivo della pioggia. Eppure Leclerc sembra aver avvertito sensazioni migliori rispetto alle prime due uscite stagionali.

"Abbiamo fatto del lavoro ancora finalizzato all'assetto e mi sembra che il feeling sia leggermente migliore rispetto alle prime due gare della stagione. Questo è positivo", ha affermato Charles al termine del secondo turno di prove libere di Melbourne.

"Forse abbiamo avuto le migliori Libere 2 della stagione, che probabilmente non significa tanto, ma almeno abbiamo finito il venerdì nel modo giusto. Ora dobbiamo lavorare per fare altri due passi nella giusta direzione in vista di domani. Speriamo di essere più vicini alle Red Bull in qualifica e, soprattutto, dopo domani...".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In questo inizio di stagione la Ferrari si è dimostrata migliore sul giro secco che sul passo gara. Lo stesso Leclerc ha ammesso che la situazione che potrebbe presentarsi nel resto del fine settimana sarà presumibilmente simile a quanto visto a Sakhir e Jeddah.

La pioggia, però, ha rovinato i piani dei team - Ferrari compresa - dunque in tanti arriveranno in gara meno preparati di quanto avrebbero voluto. E' quasi certo che la Ferrari impegnerà almeno parte delle Libere 3 a long run per avere qualche dato in più in vista della gara domenicale.

"In qualifica penso che saremo ancora vicini ai migliori. In gara non lo sappiamo, perché l'arrivo della pioggia ci ha permesso di girare con gomme da bagnato. Per cui arriveremo alla gara un po' alla cieca. Forse utilizzeremo le Libere 3 per fare qualche long run in più e avere qualche risposta in più da quelli".

La Ferrari, oggi, ha dato buone sensazioni al 25enne nativo di Monte-Carlo, ma a suo avviso il team potrà ulteriormente migliorare la SF-23 grazie a qualche modifica che apporterà nel corso della serata.

"Credo che facendo alcune modifiche che non abbiamo fatto oggi riusciremo a trovare più performance. Non dobbiamo però dimenticarci che nel corso delle ultime due gare abbiamo davvero faticato tanto. Certo non troveremo tutto il passo che ci serve, ma penso che sarà un ulteriore passo verso la direzione giusta", ha concluso Leclerc.