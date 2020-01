Lavazza sponsor Williams per supportare Latifi

Il tormentone di Nino Manfredi nello storico spot della Lavazza potrebbe essere molto utile alla Williams. “Più lo mandi giù e più ti tira su” è uno slogan che bene si può adattare alla squadra di Grove, nobile decaduta della F1, dai fasti dei nove titoli mondiali all’ultimo posto nella classifica del mondiale Costruttori 2019.

La ROKiT Williams Racing ha ufficializzato con un comunicato che la Lavazza sarà partner ufficiale del team per la stagione 2020 nel campionato mondiale di Formula 1. Il marchio Lavazza farà il suo debutto sulle FW43 al Gran Premio d'Australia, gara d’apertura della stagione.

Il logo della società torinese del caffè comparirà oltre che sulle monoposto anche nel garage e nelle aree di ospitalità, sull’abbigliamento delle squadra e sulle tute dei piloti George Russell e Nicholas Latifi.

Fondata nel 1895, la Lavazza è di proprietà della stessa famiglia da quattro generazioni. Il marchio ha una presenza commerciale in oltre 140 paesi: dal 2016 la società piemontese supporta Nicholas Latifi che quest’anno fa il suo debutto da pilota titolare della Williams.

“Siamo entusiasti di continuare a supportare il nostro ambasciatore Nicholas Latifi nella sua nuova avventura in Formula 1 con il team ROKiT Williams Racing – ha detto Sergio Cravero, capo del marketing del Gruppo Lavazza - attraverso questa importante partnership, perfettamente in linea con la nostra strategia di internazionalizzazione del marchio, Lavazza vuole diffondere la cultura del caffè italiano in tutto il mondo”.