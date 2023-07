F1 | Nicholas Latifi sospende la carriera nel motorsport

Nicholas Latifi lascia il motorsport. Questa decisione da parte del pilota canadese è stata annunciata nel tardo pomeriggio di oggi con una lettera diffusa sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network.

L'ex pilota di Formula 1, in cui ha corso difendendo i colori della Williams per 3 stagioni, ha deciso di intraprendere una nuova avventura al di fuori delle corse.

A 28 anni ha deciso di mettersi in gioco e studiare per entrare nel mondo del business, così da attivare una carriera alternativa a quella del motorsport.

Alla fine dell'anno passato, con la certezza che non sarebbe stato confermato dalla Williams per fare spazio all'arrivo dell'esordiente Logan Sargeant, Latifi sembrava vicinissimo a un approdo in IndyCar. Ma le cose non si sono concretizzate e il canadese è rimasto senza sedile per il 2023.

Per questo ha deciso di cogliere l'occasione e dedicarsi a un altro sogno: "Sapendo che non sarei stato al volante di una vettura da corsa nel 2023 ho iniziato a pensare cosa sarebbe stato di me, ovvero rimanere nelle corse o fare qualcosa di completamente differente", si legge nella lettera di Latifi.

"Ho deciso per l'immediato futuro di prendermi del tempo e perseguire nuovi obiettivi in un percorso completamente differente. Crescendo ho sempre avuto interesse per il mondo del business. Ho sempre detto che sarebbe stato qualcosa che avrei voluto studiare all'università qualora non avessi perseguito la strada delle corse".

"Con questo in mente e sapendo che avrei dovuto prendere una pausa dalle corse, ho decidere di laurearmi in economia, concentrandomi su qualcosa che possa trasformare la prossima fase della mia vita. Prendere una laurea in economia è sempre stato nei miei pensieri come obiettivo post carriera nel motorsport. Anche se avrebbe preso la parte di vita dai 30 ai 40 anni".

Latifi, nel corso di questi mesi, si è preparato per sostenere un test richiesto dalla maggior parte delle università per la branca del business". Il canadese ha voluto precisare che questo non si tratta necessariamente di un addio al mondo delle corse.

"Questo non è forzatamente un addio al mondo delle corse per sempre. Le corse sono state la mia vita sin dai miei 13 anni ed è qualcosa di cui sono ancora estremamente appassionato. Non mi sono ancora perso un gran premio quest'anno! Comunque sentivo come quest'anno fosse il momento giusto per esplorare e perseguire altri percorsi nella mia vita".

"Non vedo l'ora di tuffarmi nella nuova avventura e voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato nel corso della mia carriera sino a questo momento. Spero di poter continuare ad avere il vostro supporto mentre mi prendo tempo per prendere una strada diversa", conclude la lettera.

Nicholas Latifi ha corso 3 stagioni in Formula 1, tutte con la Williams. L'esordio è avvenuto nel 2020, dopo tre stagioni in Formula 2 con il team DAMS e il secondo posto nel campionato ottenuto l'anno precedente.

Dopo una prima stagione con zero punti, quella caratterizzata dal calendario stravolto dalla pandemia da COVID-19, Nicholas ha ottenuto 7 punti nel 2021 e 2 nel 2022, ultimo anno con il team e nel Circus iridato prima di lasciare spazio a Logan Sargeant. Il miglior risultato in un gran premio lo ha ottenuto al Gran Premio di Ungheria del 2021 grazie a un buon settimo posto.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images