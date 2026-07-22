F1 | Kimi vs Leclerc: ecco perché c'è una Ferrari ancora da scoprire
In questo nuovo video, analizziamo i dati della telemetria offerti dal fine settimana della Formula 1 in Belgio, per comprendere il confronto tra Antonelli e Leclerc. Ma, soprattutto, per capire perché c'è una SF-26 ancora da scoprire...
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