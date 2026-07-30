F1 | Fornaroli in azione con Norris e Piastri nei test McLaren a Portimão

Lando Norris, Oscar Piastri e Leonardo Fornaroli si sono alternati al volante all’Autódromo Internacional do Algarve nelle prove che McLaren ha effettuato con la vettura TPC del 2023.

Per la prima volta in questa stagione, l'australiano e il britannico si sono uniti al pilota di riserva. Norris ha percorso 49 giri (225 km), Piastri e Fornaroli - al debutto sul tracciato portoghese, hanno rispettivamente completato 55 giri (256 km) e 47 giri (217 km).

Portimão offre un ambiente di prova unico per qualsiasi pilota, con il suo mix di curve ad alta velocità e chicane insidiose. Nonostante il caldo clima di luglio tipico dell’Algarve, nel pomeriggio il vento si è intensificato. Su una pista nota per la sua sensibilità al vento, i piloti hanno dovuto affrontare l’ulteriore sfida di condizioni imprevedibili, in particolare Fornaroli, che ha guidato in entrambe le sessioni pomeridiane.

Arrivato direttamente da Budapest, dove aveva preso parte alla sua seconda sessione ufficiale di F1, guidando la MCL40 nelle Prove Libere 1 e tornando sulla MCL60 per la quinta volta quest’anno, Leo ha lavorato con il team per consolidare i propri progressi, nell’ambito del suo percorso di formazione nel McLaren Driver Development Programme.

Questo test gli ha fornito l’opportunità di osservare entrambi i piloti di F1, acquisendo una visione diretta non solo del loro stile di guida, ma anche del modo in cui forniscono feedback al team, oltre a dare a Lando e Oscar la possibilità di familiarizzare con un circuito su cui la F1 tornerà il prossimo anno.

Leonardo Fornaroli, Test McLaren a Portimao Foto di: McLaren

"Mi è piaciuto molto partecipare a questo evento a Portimão. Era la prima volta che guidavo su questo circuito, e ogni occasione di salire sulla MCL60 durante un test TPC è importante per la mia crescita. È stato fantastico lavorare al fianco di Lando e Oscar. Osservare come affrontano le diverse condizioni e ascoltare i loro feedback sono esperienze di apprendimento preziose per me", ha commentato Fornaroli.

“Abbiamo completato molte sessioni di guida in entrambi i giorni. Il vento ha reso le cose un po’ più difficili, quindi c’è stato molto da imparare. Vorrei ringraziare tutto il team e i membri del McLaren Driver Development Programme per il loro costante sostegno e per le opportunità di crescita che mi offrono. Sento di migliorare ad ogni giro e non vedo l’ora di continuare a crescere partendo da qui.”

Lando Norris, Test McLaren a Portimao Foto di: McLaren

Questo test conclude una prima metà di stagione intensa, durante la quale la MCL60 ha girato su cinque circuiti diversi nel 2026. Il team TPC ha condotto con successo i test a Barcellona, Silverstone, Austin, Monza e Portimão, e il programma proseguirà nei prossimi mesi. Il team si congeda ora per la pausa estiva, per tornare tra due settimane in occasione del Gran Premio d’Olanda.

"È stato un test produttivo per noi, ed è stato bello tornare a Portimão. È qui che ho guidato una vettura di F1 per la prima volta in assoluto, quindi è un circuito speciale per me. È anche un tracciato piacevole, con alcune curve divertenti e impegnative", dice Norris.

“Siamo riusciti a portare a termine tutto ciò che ci eravamo prefissati e ad accumulare un po’ di preziosi chilometri. È un bel modo per chiudere in bellezza prima della pausa estiva. Non vedo l’ora di trascorrere un po’ di tempo con la famiglia e gli amici, ricaricare le batterie e tornare più forte che mai a Zandvoort.”

Oscar Piastri, Test McLaren a Portimao Foto di: McLaren

Piastri aggiunge: "Era la prima volta che guidavo sul circuito di Portimão. Le condizioni mutevoli hanno reso la guida interessante, e i dislivelli sono davvero divertenti. Abbiamo portato a termine l’intero programma che ci eravamo prefissati e il team è soddisfatto.

"È un buon momento per fare una pausa in vista della sosta estiva. È stata una stagione piuttosto intensa per noi, quindi sarà bello per tutti staccare la spina prima di tornare in pista".