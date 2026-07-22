F1 | Il secondo periodo di valutazione ADUO è vicino al termine. Wolff ammette: "Abbiamo la PU migliore"

Il Gran Premio d'Ungheria che andrà in scena questo fine settimana all'Hungaroring di Budapest non sarà importante solo per il fatto di rappresentare una sorta di colonna d'Ercole, ovvero il confine che delimità in questo caso la prima metà di stagione 2026 di Formula 1 prima della pausa estiva.

L'11esimo evento stagionale sarà infatti anche uno spartiacque importante per ciò che riguarda l'ADUO, ossia il sistema ideato dalla FIA che permette ai costruttori di propulsori in deficit di prestazione di poter mettere mano alle rispettive unità motrici per recuperare gap dal V6 di riferimento.

Il primo evento che ha segnato questo limite è stato il GP del Canada. Questo per permettere misurazioni più realistiche dopo la cancellazione di due eventi in Medio Oriente a causa del conflitto tra Iran e Stati Uniti d'America. Dal GP del Canada al GP d'Ungheria passeranno 6 gare, lo spazio previsto per la seconda misurazione.

Dopo l'Ungheria, i nuovi dati dovrebbero essere resi pubblici entro 2 settimane, ma abbiamo già visto dopo il primo periodo che questo non potrà essere affatto un assunto. I valori del primo quarto di stagione non sono ancora stati resi pubblici. Solo i costruttori di power unit hanno saputo in che quantità poter lavorare e quante risorse impiegare sui loro motori.

Dopo il GP del Canada, il motore Red Bull - Ford è stato ritenuto il più prestazionale, tanto da conferire addirittura l'ADUO (si parla di un valore tra il 2-4% da recuperare) a Mercedes. La power unit realizzata a Brixworth è però quella che ha vinto sino a oggi più GP (8 dei 10 disputati) e il risultato è stato accolto con sorpresa da parte di molti addetti ai lavori.

Al termine dell'ultima gara disputata, il Gran Premio del Belgio, non a tutti saranno sfuggite le parole di Toto Wolff. Il team principal della Mercedes, parlando dei problemi di potenza avuti dalle power unit tedesche sui rettilinei, si è lasciato sfuggire di avere il "cuore" ibrido più potente.

Toto Wolff, Mercedes Foto di: Max Slovencik / Getty Images

"Abbiamo avuto un problema che ha interessato tutti i motori Mercedes: mancava potenza sul rettilineo e questo lo ha penalizzato moltissimo. La responsabilità è al 100% nostra. Come squadra stiamo dando il massimo: abbiamo la power unit più potente, una macchina capace di vincere, e tutti fanno del loro meglio per ridurre al minimo gli errori. Però gli errori succedono, perché siamo esseri umani".

"Sono orgoglioso di far parte dell'organizzazione di HPP e MGP. Sono gruppi di persone che danno tutto quello che hanno. Quest'anno abbiamo realizzato un prodotto davvero molto forte e preferisco dover risolvere problemi di affidabilità piuttosto che cercare di rendere veloce un motore o una macchina lenti".

Chi non si è fatto sfuggire l'occasione per sottolineare le parole di Wolff è stato Laurent Mekies. Il team principal della Red Bull - dopo la beffa legata alle misurazioni ADUO del primo quarto di stagione - ha evidenziato le parole del rivale dandogli ragione.

"Toto ha ragione. Anch'io penso che abbiano la power unit più potente," ha dichiarato Mekies dopo il GP del Belgio. "E certamente questo fine settimana avevano un vantaggio significativo sul dritto".

"Ma non è la prima volta. Nella maggior parte dei weekend hanno un vantaggio in rettilineo. E questo fine settimana è stato ancora più evidente a causa delle caratteristiche del circuito. Quindi vedremo cosa succederà. Come hai detto, il secondo periodo si concluderà a Budapest tra una settimana. Vedremo cosa accadrà".

Dopo l'Ungheria ci sarà la pausa estiva, ma l'attenzione sarà completamente posta sui risultati del secondo periodo di misurazioni dell'ADUO. I valori tra le power unit Red Bull e Mercedes erano già risultati vicini nei primi mesi di gara e potrebbero anche essere ribaltati. Va però messo in conto che quella Red Bull potrebbe anche risultare inferiore sotto al 2% rispetto a quella Mercedes, qualora fosse questa considerata il nuovo riferimento di potenza della Formula 1. In quel caso, Red Bull continuerebbe a non beneficiare di alcuna opportunità di aggiornamento.