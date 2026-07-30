BMW riunisce per la prima volta in una mostra le sue storiche 20 Art Car

Per la prima volta in assoluto, tutte le BMW Art Car sono state riunite in un unico luogo: con la mostra “BMW ART CARS – 20 ARTISTI, 50 ANNI DI INNOVAZIONE" presso il BMW Welt, la Casa bavarese ha scelto di esporre l'intera serie di “sculture su ruote” a Monaco di Baviera dal 29 luglio al 31 agosto 2026, in occasione del 50° anniversario della collezione.

L'inaugurazione è avvenuta martedì 28 luglio e segna anche la conclusione del BMW Art Car World Tour, che ha presentato la collezione in oltre 30 paesi in tutto il mondo. Un pezzo forte della mostra è il “BMW H2R Project” di Olafur Eliasson, che, dalla sua anteprima mondiale nel 2007, è stato presentato al pubblico come installazione completa solo in tre occasioni. A Monaco, la mostra viene promossa anche attraverso una campagna di manifesti che riproduce la serie fotografica a colori delle BMW Art Car del fotografo René Staud.

La BMW Art Car Collection ha avuto inizio nel 1975: su iniziativa del pilota automobilistico e banditore d'aste francese Hervé Poulain e di Jochen Neerpasch, allora responsabile di BMW Motorsport, l'artista Alexander Calder progettò un'auto da corsa.

"Quando preparammo la prima installazione artistica automobilistica con Alexander Calder per la 24h di Le Mans, pensavamo che sarebbe stato un evento unico", ricorda Jochen Neerpasch.

"Ma già dopo la realizzazione dell'opera e la presentazione della BMW 3.0 CSL di Calder a Parigi, e soprattutto durante la sua partecipazione alla gara di Le Mans, eravamo convinti che non sarebbe stato l'ultimo progetto artistico legato alle automobili. Non avrei mai immaginato che sarebbe diventata la serie di opere d'arte automobilistica più importante al mondo".

Con la sua architettura iconica e il suo ruolo di luogo d'incontro, il BMW Welt offre la cornice ideale per la più completa presentazione finora realizzata della BMW Art Car Collection in uno spazio aperto al pubblico.

Opere di artisti iconici come Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Esther Mahlangu, David Hockney, Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei e Julie Mehretu rendono la collezione un vibrante panorama delle voci più importanti dell'arte moderna e contemporanea. Allo stesso tempo, queste "sculture su ruote" – dalla BMW 3.0 CSL alla BMW Z1, fino alla BMW M Hybrid V8 – offrono uno spaccato della storia del design e della tecnologia BMW.

Mostra BMW Art Car Foto di: BMW Motorsport

Un percorso attraverso 50 anni di storia delle BMW Art Car

La mostra accompagna il pubblico in un viaggio che inizia con le opere più recenti e risale alle origini della collezione. Fin dall'ingresso, documentari video introduttivi danno vita alla storia e al significato della BMW Art Car Collection. La mostra si apre concentrandosi su due delle più recenti aggiunte alla collezione: la BMW Art Car #20 di Julie Mehretu e la BMW Art Car #19 di John Baldessari.

Il progetto BMW Art Car di Julie Mehretu dimostra che la serie si estende ormai ben oltre l'automobile: oltre a creare la sua BMW M Hybrid V8, ha co-fondato l'African Film and Media Arts Collective (AFMAC) con la produttrice cinematografica e sceneggiatrice Mehret Mandefro. L'iniziativa sostiene artisti e cineasti provenienti dall'Africa e dalla diaspora; la prima grande mostra è prevista per dicembre 2026 allo Zeitz MOCAA di Città del Capo.

Nel corso del tour, la mostra nell'auditorium si snoda come un viaggio cronologico attraverso i decenni. Una linea del tempo sulle pareti, che ripercorre il passato, fa da cornice alla presentazione e rende tracciabile lo sviluppo della collezione, così come i diversi contesti artistici e tecnologici in cui è stata creata. La mostra si conclude con le prime BMW Art Car esposte su un podio, con la BMW Art Car #1 di Alexander Calder – il punto di partenza della collezione – in posizione centrale.

Un'opera di spicco è il "BMW H2R Project" di Olafur Eliasson (BMW Art Car #16) sul piazzale est. Il BMW Welt è solo la quarta sede al mondo in cui quest'opera d'arte, basata su un prototipo a idrogeno, è stata esposta pubblicamente come installazione "congelata" dalla sua anteprima mondiale nel 2007. Eliasson ha sostituito la carrozzeria della BMW H2R con una struttura a rete in metallo riflettente, ricoprendola con diversi strati di acqua ghiacciata. L'intera struttura pesa circa due tonnellate ed è illuminata dall'interno: una poetica riflessione sulla sostenibilità.

"Unendo arte, design, tematiche sociali e ambientali, spero di contribuire a un modo diverso di pensare, sentire e vivere le automobili, e di vederle in relazione al tempo e allo spazio in cui viviamo", commenta Olafur Eliasson.

Mostra BMW Art Car Foto di: BMW Motorsport

Guide digitali alla mostra

La mostra è arricchita da un'offerta digitale del BMW Welt che combina arte, tecnologia e interazione. L'applicazione digitale Treasure Hunt invita i visitatori a scoprire le BMW Art Car in modo ludico. Dopo aver scansionato solo cinque BMW Art Car, si sblocca un voucher esclusivo; una volta registrato, questo può essere utilizzato in loco per un rinfresco al "Cooper's Garden". La caccia al tesoro unisce l'esplorazione a informazioni approfondite su arte, design e innovazione, arricchendo l'esperienza della mostra in modo divertente.

L'app Artlas ha sviluppato una guida specifica per la mostra, fornendo un accesso digitale personalizzato a tutte le 20 BMW Art Car, con descrizioni concise delle opere, tour tematici curati e approfondimenti testuali e audio. I visitatori possono puntare il telefono su qualsiasi auto per saperne di più o porre domande sulla mostra tramite la chat integrata nell'app, verificata da un curatore tramite intelligenza artificiale.

L'app è pensata per bambini, famiglie, appassionati d'arte ed esperti, indipendentemente dal loro livello di conoscenza, e supporta 25 lingue; può essere scaricata per smartphone all'indirizzo www.artlas.art.

Mostra BMW Art Car Foto di: BMW Motorsport

BMW Art Car Collection - L'elenco completo

1 - Alexander Calder / BMW 3.0 CSL / 1975

2 - Frank Stella / BMW 3.0 CSL / 1976

3 - Roy Lichtenstein / BMW 320i Turbo / 1977

4 - Andy Warhol / BMW M1 / 1979

5 - Ernst Fuchs / BMW 635 CSi / 1982

6 - Robert Rauschenberg / BMW 635 CSi / 1986

7 - Michael Nelson Jagamara / BMW M3 Group A / 1989

8 - Ken Done / BMW M3 Group A / 1989

9 - Matazo Kayama / BMW 535i / 1990

10 - César Manrique / BMW 730i / 1990

11 - A.R. Penck / BMW Z1 / 1991

12 - Esther Mahlangu / BMW 525i / 1991

13 - Sandro Chia / BMW M3 GTR / 1992

14 - David Hockney / BMW 850 CSi / 1995

15 - Jenny Holzer / BMW V12 LMR / 1999

16 - Olafur Eliasson / BMW H2R / 2007

17 - Jeff Koons / BMW M3 GT2 / 2010

18 - Cao Fei / BMW M6 GT3 / 2017

19 - John Baldessari / BMW M6 GTLM / 2016

20 - Julie Mehretu / BMW M Hybrid V8 / 2024