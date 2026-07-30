Domenicali: "La F1 ha superato le paure del 2026, ora pensiamo al futuro"

Stefano Domenicali ha tracciato il bilancio di una prima metà di stagione iniziata in ripida salita. L’avvio del mondiale è stato accompagnato da molte critiche che hanno avuto come bersaglio le scelte che hanno dato vita alla nuova generazione di power unit.

Dai primi test in Bahrain fino alla terza gara stagionale a Suzuka, il tema che ha tenuto banco è stata la difficile gestione dell’energia elettrica dei motori, con diversi piloti che hanno manifestato il loro disappunto per essere costretti a una guida innaturale rispetto alle esperienze precedenti.

Dopo cinque mesi, però, lo scenario è cambiato. “È incredibile vedere quanto rapidamente possano cambiare le situazioni – ha commentato Domenicali – ricordo che all'inizio di questo nuovo ciclo regolamentare c'era molta negatività e tante preoccupazioni. Oggi il clima è cambiato in maniera significativa. Fa parte della natura del nostro sport: all'inizio si tende sempre a vedere i problemi, invece di concentrarsi sulle opportunità che ogni cambiamento può offrire”.

George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il miglioramento è arrivato grazie al naturale lavoro di comprensione da parte delle squadre, ma anche ai correttivi introdotti in corsa dalla FIA insieme ai motoristi e ai team. I problemi non sono del tutto alle spalle, perché su alcune piste – come Monza, Austin e Las Vegas – termini come harvesting, lift and coast e clipping torneranno inevitabilmente d'attualità. La prospettiva, però, è di lasciarsi definitivamente tutto alle spalle nel 2027. Domenicali ha riassunto quanto accaduto negli ultimi mesi sottolineando come le diverse posizioni emerse siano spesso il riflesso dei differenti ruoli ricoperti dai protagonisti.

“Non siamo certo qui per mettere il bavaglio a nessuno, la bellezza dello sport è anche nel confronto delle opinioni, ed è fondamentale che tutti possano esprimerle. Ma un'opinione, alla fine, resta un'opinione. C'è poi chi ha la responsabilità di tracciare una linea. È comprensibile che ci siano piloti che preferiscono determinate soluzioni rispetto ad altre, ma credo che durante questo processo sia emersa chiaramente la necessità di mantenere un approccio costruttivo”.

“Torno però a ribadire un concetto: questi cambiamenti sono stati introdotti per una ragione precisa, una ragione fondamentale. Altrimenti oggi non saremmo nemmeno qui a parlare del nostro sport. Le modifiche sono già state apportate e, come sapete, io preferisco sempre discutere i problemi a porte chiuse per trovare una soluzione. Credo però che più si insiste pubblicamente su temi che escono dal quadro generale, più il dibattito rischia di spostarsi su un piano personale e di assumere una connotazione negativa”.

Stefano Domenicali, CEO di Formula One Group, sulla monoposto Lego Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Domenicali ha ribadito come il feedback dei piloti sia importante, ma debba inserirsi in un contesto più ampio. “Sapete quanto rispetto abbia per i nostri protagonisti, cioè i piloti, ma devono anche capire che esiste una direzione comune da seguire e che la priorità assoluta debbano essere i tifosi, prima di chiunque altro, me compreso. Tutti possono avere un'opinione personale, ma io ho il dovere di sintetizzare ciò che ritengo sia meglio per il bene dello sport. Dobbiamo semplicemente guardare avanti e continuare a far crescere la Formula 1 tutti insieme nella direzione giusta”.

Le polemiche nate attorno alla power unit 2026 hanno reso ancora più urgente il confronto su quella che sarà la motorizzazione del futuro. Il dibattito è iniziato da tempo e vede tutti concordi sull'obiettivo finale, ma non sul percorso per raggiungerlo. “Per me la cosa più importante è che si affronti il dibattito – ha spiegato Domenicali – come sappiamo, la decisione finale sui regolamenti tecnici spetta alla FIA, ma le discussioni che stiamo portando avanti coinvolgono anche costruttori, team, piloti e, indirettamente, i tifosi. Credo che sia il modo corretto di procedere”.

Motore V8 Ferrari Foto di: Franco Nugnes

“Credo che l'obiettivo principale dei regolamenti futuri debba essere quello di mantenere la Formula 1 il più semplice possibile: vetture più leggere, carburanti sostenibili, un adeguato livello di elettrificazione e, soprattutto, dare ai piloti la possibilità di spingere al massimo il più a lungo possibile. È una richiesta che i piloti ci fanno da tempo. Per tutti gli aspetti più tecnici mi affido alla FIA, che sono convinto presenterà una proposta adeguata. Credo che entro la fine dell'anno avremo un pacchetto sufficientemente definito da poter essere discusso”.

Domenicali ha poi ricordato i possibili scenari legati alle scadenze previste dall'attuale regolamento, lasciando una porta aperta ad un anticipo dei tempi previsti. “Come sapete, esistono due possibilità. La prima è aspettare la conclusione dell'attuale ciclo regolamentare, quindi il 2031. A quel punto nulla impedirebbe alla FIA di presentare un regolamento completamente nuovo e, naturalmente, ogni costruttore sarebbe libero di decidere se aderire o meno. Sto estremizzando il concetto, ma credo sia chiaro. La seconda possibilità è anticipare questo percorso, ma in quel caso serve un consenso condiviso e una struttura di governance che coinvolga team e costruttori. Anche questo sarà uno dei temi che discuteremo entro la fine della stagione”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Clive Mason / Getty Images

Domenicali è infine tornato sulla figura di Verstappen, il pilota che più di ogni altro orienta il dibattito quando prende posizione sui temi che riguardano la Formula 1. Un peso specifico che rende inevitabilmente molto ascoltate le sue opinioni e che, proprio per questo, rappresenta un valore importante per il campionato.

“Credo che i piloti che hanno già provato le vetture del prossimo anno al simulatore siano convinti che si stia andando nella direzione giusta, ne ho parlato anche con Max. Non dobbiamo dimenticare che esiste un sistema di governance: per modificare i regolamenti è necessario che FIA, team e costruttori siano d'accordo. Sapete bene che noi avremmo voluto essere ancora più coraggiosi sotto alcuni aspetti, ma le decisioni finali dipendono anche da ciò che i team sono disposti ad accettare”.

“Credo che Max sarà soddisfatto di questa direzione. È un pilota straordinario, l’ho detto tantissime volte, forse sto anche diventando noioso nel ripeterlo. Credo che, se ama la Formula 1 e condivide la direzione che stiamo costruendo insieme per il futuro del campionato, continuerà a farne parte. Ho un ottimo rapporto con lui. La Formula 1 è abbastanza grande da avere Max al suo interno, ma naturalmente sarà lui a decidere il proprio futuro nel modo che riterrà migliore. Il nostro sport continuerà comunque a guardare avanti. La mia opinione, l'ho già espressa, è che Max rimarrà con noi. Lo spero sinceramente ed è quello che penso. Ma, come ho già detto, la Formula 1 è molto più grande di qualsiasi singola persona, di tutti noi”.