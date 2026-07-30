La Suzuki Rally Cup fa tappa fra le Langhe: si accende il Rally Regione Piemonte

È ormai una tappa imperdibile del rallysmo italiano, che richiama equipaggi e team da ogni dove, accogliendoli in un territorio patrimonio Unesco che respira motorsport fra i filari di vigne. Sarà un #RAlly Regione Piemonte incandescente così quello in scena dal 31 luglio al 2 agosto, sia per il caldo torrido sia per le sfide sportive che accenderanno la quarta tappa della Suzuki Rally Cup.

Ad Alba infatti, nel cuore delle Langhe, si ripeterà la bagarre fra gli 11 equipaggi del monomarca promosso da Suzuki Italia, tutti presenti con una veloce e agile Suzuki Swift Sport Hybrid, dopo la doppia gara di Roma che ha fortemente influenzato la classifica generale con due risultati diversi.

Sarà così un crocevia importante quello albese, per quanti dovranno recuperare terreno e per quanti, invece, vorranno scappare in vetta. Oltre 140 i chilometri di prove speciali, nuovi per la maggior parte rispetto agli anni passati, estremamente veloci e tecnici, da brivido, per tre giorni di spettacolo imperdibile.

I protagonisti Suzuki

Parte deciso, con il favore delle classifiche e della tripletta di vittorie nelle prime tre tappe, Roberto Pellè, che in solitaria naviga a quota 84 punti nella classifica del trofeo Suzuki. Il portacolori della scuderia Destra 4 sarà sempre affiancato da Luca Franceschini, in una gara potenzialmente pesantissima per la sua stagione, che da senatore della Suzuki Rally Cup lo vede a caccia del titolo con un margine importante su tutti gli altri. Non staranno però di certo a guardare i tanti veloci giovani protagonisti su Suzuki Swift Sport Hybrid. Tra questi Giovanni Villardi, che ben si è messo in mostra nelle prime uscite della stagione soprattutto nelle Power Stage. Navigato da Fabio Andrian per i colori della scuderia Alma Racing punterà chiaramente alla vittoria per recuperare i 30 punti di svantaggio rispetto a Pellè, molti dei quali incassati con uno zero nella Gara 1 di Roma. Ad appena 3 lunghezze poi un altro protagonista delle ultime stagioni, l’arrembante Jean Claude Vallino sempre in coppia con Sandro Sanesi. Portacolori della Bluthunder Racing il giovane torinese già Campione Italiano R1 ha collezionato due podi in questo inizio di stagione, rallentato al sabato di Roma da una foratura, e ora vorrà puntare più in alto. Sempre più veloce poi anche Giorgio Basso Corradi, ormai un primattore fisso della Cup. In coppia con Nicolò Ventoso siede al 4° posto in classifica con i colori della Promotor, ed è ancora carico dopo l’ottimo secondo posto strappato al sabato durante il Rally di Roma. Sta poi pagando la costanza dell’equipaggio della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, continuamente in crescita con i colori della scuderia Calibra e a pari merito con un altro giovane driver. A quota 37 punti infatti assieme a Vitali si difende anche Andrea La Cola, in coppia con Mattia Verrando per la RO Racing sempre più confidente con la nuova vettura con due quarti posti a Roma.

Deve tornare a crescere Nicola Guerrato, navigato da Pietro Bergamelli, che dopo il 4° posto alla Targa Florio ha incassato meno durante la doppia tappa romana. Fa strano invece ravvisare nelle parti più basse della classifica un grande esperto come Giorgio Fichera, sfortunatissimo anche in questo 2026. In coppia con Andrea Musolesi il siciliano della dovrà dare il tutto per tutto, confidando in una gara pulita e senza intoppi. Dovrà invece perseverare nel suo percorso di crescita il giovane Marco Scalzotto, navigato da Cristiano Rosina, alla terza gara della Cup. Punteranno invece a risalire la classifica Lorenzo Oliveri con Lucrezia Viotti, portacolori della Promotor.

Il programma di gara

La 20^ edizione del #RAlly Regione Piemonte entrerà nel vivo venerdì 31 luglio di primissima mattina con l'inedito Shakedown di Neive, 2,85 chilometri utili agli equipaggi per rifinire gli ultimi dettagli di assetto prima della cerimonia di partenza prevista a Cherasco al calare della notte dalle 21. La gara vera scatterà poi sabato 1° agosto, con la giornata più impegnativa del weekend: sette prove speciali per 87,58 chilometri cronometrati. La prima tappa sarà costruita sui doppi passaggi della “Borine-Cissone”, della “Rodello-Benevello” e della “Niella Belbo”, prima della conclusiva PS7 “Robini” da vivere live su ACI Sport TV. Domenica 2 agosto il gran finale scatterà alle 9:00 con le ultime quattro prove speciali, per ulteriori 55,4 chilometri cronometrati. Gli equipaggi affronteranno due passaggi sulla “San Grato-Robini”, intervallati dalla “Cossano-Trezzo Tinella” che chiuderà poi la gara come “Gil Calleri Power Stage”. L’arrivo delle vetture ad Alba con la festa finale e il podio è previsto dalle 15:00. In totale il Rally Regione Piemonte proporrà 11 prove speciali e 143 chilometri cronometrati, inseriti in un percorso complessivo di 488 chilometri.

Un ricco montepremi

Suzuki per la stagione 2026 ha messo in palio addirittura 150 mila euro, con particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno infatti contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta. Se un pilota Under 25 vincerà la classifica assoluta, riceverà così entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally. Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP: 1. Pellè 84; 2. Villardi 54 pti; 3. Vallino 51 pti; 4. Corradi Basso 41 pti; 5. Vitali, La Cola 37 pti; 7. Guerrato 30 pti; 8. Scalzotto 27 pti; 9. Soletta 24 pti; 10. Leone 20 pti.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP | 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano; 2024 Sebastian Dallapiccola; 2025 Lorenzo Varesco.

CALENDARIO 2026 SUZUKI RALLY CUP 2026 | 14-16 maggio Targa Florio Rally; 3-5 luglio Rally Roma Capitale (tappa 1 e tappa 2); 31 luglio - 2 agosto Rally Regione Piemonte; 18-20 settembre Rally del Lazio; 16-18 ottobre Rallye Sanremo.