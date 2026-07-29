F1 | Audi: non ci saranno altre evoluzioni sulla PU con l'ADUO quest'anno, il focus è già sul 2027

Esattamente come la Ferrari, anche l’Audi temeva che i Gran Premi a Silverstone e Spa potessero mettere in crisi la R26 per il deficit di potenza del motore. Invece, proprio come per la squadra di Maranello, le qualità del telaio su quelle due piste hanno fatto la differenza, aiutando a compensare ciò che manca a livello di PU, soprattutto nelle curve veloci, dove uscire forte significa chiedere meno al motore.

Per questo, su una pista dove il motore non è così centrale come in Ungheria, c’era la speranza di poter ben figurare, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi che hanno aiutato a trovare più carico in quei tratti lenti dove la R26 aveva sofferto maggiormente nella prima parte di stagione. Proprio come si è visto a Spa e Silverstone, infatti, la forza dell’Audi emergeva soprattutto nei tratti a media e alta velocità.

“Abbiamo introdotto l’aggiornamento in Austria e questo ci ha aiutato molto, soprattutto nelle curve a bassa velocità, dove eravamo un po’ più deboli. Abbiamo anche adattato alcuni aspetti e siamo riusciti, direi, a migliorare la guidabilità. Ancora una volta, si tratta di caratteristiche legate alle curve lente. In queste situazioni è questo che conta”, ha spiegato Allan McNish in Ungheria.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nel discorso del Racing Director Audi c’è anche un’altra parola fondamentale: guidabilità. Essendo la prima volta in cui il team produce interamente in proprio sia il motore sia il cambio, era logico attendersi alcuni problemi di gioventù sul fronte della guidabilità, ossia il modo in cui questi elementi rispondono all’input del pilota nelle fasi di accelerazione e decelerazione.

Questo è uno degli aspetti su cui l’Audi è intervenuta immediatamente, appena ha ricevuto dalla FIA la conferma dell’ADUO, introducendo un aggiornamento in Spagna, la gara immediatamente successiva a quella in cui la Federazione ha svelato i valori dei costruttori. Più che aumentare la potenza in senso assoluto, l’obiettivo era migliorare la guidabilità, perché una vettura più prevedibile garantisce un salto di prestazione.

Tuttavia, è logico che al momento resti un deficit di potenza da colmare, e che Mattia Binotto ha già anticipato non verrà pareggiato prima del 2028, anno in cui l’obiettivo è arrivare ad avere una vettura competitiva per iniziare a giocarsi delle vittorie nel percorso progressivo verso il mondiale del 2030. Avendo due omologazioni per l’ADUO, si potrebbe pensare a uno sviluppo a tappe, ma l’Audi ha già confermato che nel corso di questa stagione non arriveranno altre grosse evoluzioni.

“Arriverà il prossimo anno”, ha spiegato McNish in Ungheria quando gli è stato chiesto quando arriverà un altro aggiornamento per la Power Unit, confermando di aver valutato dei compromessi su quali siano le aree a cui dare maggiore priorità, anche in un’ottica di budget cap. È vero che ci saranno delle risorse aggiuntive per l’ADUO e per i motori 2027, ma bisogna anche capire come sfruttarle.

Dettaglio Audi R26 Foto di: Wan Mikhail Roslan / NurPhoto via Getty Images

“Credo che tutti debbano gestire questo compromesso tra il momento in cui porti gli aggiornamenti, sia di telaio sia di power unit, e anche dove decidi di investire il budget. Perché, sai, non puoi spendere tutto in una volta, altrimenti poi non hai più nulla con cui combattere in seguito. Deve essere una gestione oculata delle aspettative, e non solo su una stagione, ma su più stagioni”, ha aggiunto McNish.

“Dal nostro punto di vista, con l’ADUO abbiamo introdotto qualcosa già a Barcellona, un piccolo adattamento che ha funzionato bene e ci ha aiutato nel percorso. E direi che le parti più importanti arriveranno nel 2027. Quindi non mi aspetterei di vedere, anzi, non vedremo, nulla di significativo sulla Power Unit fino ad allora”.

Audi non è l’unica ad aver scelto questa strada, perché anche Honda ha seguito lo stesso approccio, con un solo aggiornamento che arriverà ufficialmente a Zandvoort dopo aver debuttato nel filming day di mercoledì a Budapest, mentre per il resto delle novità servirà attendere il 2027. Di fatto, l’obiettivo è concentrare le risorse per tentare uno step più significativo.

“Credo che quest’anno siamo riusciti a far evolvere la nostra performance, e questo è stato sicuramente legato anche alla PU, cercando di massimizzare alcuni dei suoi sistemi. Ma altrettanto importante è stato il lavoro sul telaio, con gli aggiornamenti. E penso che questo l’abbiamo fatto davvero bene. Lo faremo di nuovo nella seconda parte della stagione, mentre per la PU il discorso riguarda il 2027. Si tratta più che altro di hardware, e questo non è qualcosa che si possa cambiare rapidamente”.