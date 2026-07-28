F1 | Red Bull: il miglior risultato dell'anno è anche lo specchio di ciò che manca ancora alla RB22

Dopo un venerdì complicato, Red Bull avrebbe firmato a occhi chiusi per un secondo posto con Max Verstappen, utile per dare uno slancio positivo alla pausa estiva, pur con la consapevolezza che resta ancora molto lavoro da fare per risalire davvero la griglia.

Anzi, dopo il GP d’Ungheria il Team Principal Laurent Mekies ha ammesso che sarà complicato mantenere lo stesso ritmo di sviluppo nella seconda parte di stagione, dopo lo sforzo sostenuto nei mesi precedenti. Anche per questo diventa fondamentale sfruttare ogni occasione, come accaduto a Budapest, dove dopo aver chiuso al secondo posto Max Verstappen si è chiesto: “Come diavolo ci sono finito qui? Ero sconvolto".

Il secondo posto finale ha naturalmente fatto piacere all’olandese, ma fotografa più una Red Bull che ha vissuto di episodi e che fatica a estrarre con continuità il suo potenziale. Se a Monaco e in Canada Max era riuscito a restare nelle prime posizioni anche grazie alla competitività della vettura, come confermato da alcune buone prestazioni di Isack Hadjar, a Budapest quello stesso spunto è mancato.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le curve medio‑lente della pista ungherese non hanno aiutato come sperato e, anzi, è mancato qualcosa anche negli allunghi, dove la sensazione era che venisse a mancare l’energia proprio nel momento di massima necessità, con il supporto dell’MGU‑K che si esauriva in anticipo. Certo, i rettilinei di Budapest non sono particolarmente lunghi, ma quando i distacchi iniziano a ridursi ogni dettaglio pesa.

Ed è proprio questo il nodo centrale. Nonostante il secondo posto conquistato domenica, i problemi della Red Bull restano irrisolti, ma il weekend ungherese ha offerto anche un indizio prezioso su ciò che manca davvero a questa RB22. Certo, la monoposto pecca di carico e ha più drag dei rivali, ma non è il solo elemento, perché è qualcosa di più ampio.

Proprio come al sabato, anche in gara Verstappen ha continuato a lottare con il bilanciamento della vettura, penalizzato da quel sovrasterzo che lo ha accompagnato per tutto il fine settimana e che, dai dati, rimanda chiaramente a perdite aerodinamiche. Ma ciò che pesa davvero è la carenza di equilibrio complessivo. A Monaco tutti devono ammorbidire la vettura, ma è una pista che premia anche e soprattutto la meccanica.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In Canada, per tutto il venerdì l’olandese si era lamentato del comportamento della vettura sulle sconnessioni, ma Montreal è una pista molto “stop and go”, fatta di frenate decise e ripartenze, con poche curve in cui serve tanta percorrenza. Per caratteristiche, Budapest è una storia diversa. È sì un tracciato lento, con zone di trazione, ma richiede anche una buona stabilità aerodinamica, elemento su cui la RB22 vive a fasi alterne.

E questo è apparso chiaro sin dal venerdì. Non potendo irrigidire l'assetto per le asperità del nuovo asfalto e senza quel livello di carico di cui avrebbe davvero bisogno, la RB22 ha faticato a entrare nella propria finestra operativa. A questo si sono aggiunti alcuni danni occorsi nel corso del fine settimana, che però non hanno mascherato del tutto i limiti di una monoposto purtroppo dalla finestra estremamente ristretta.

"Penso che non siamo mai riusciti a dare a Max e Isack una macchina con cui potessero spingere" - ha ammesso Mekies -. "Se ripenso ai feedback dei piloti a Spa o in Austria, avrebbero probabilmente detto che la vettura era piuttosto vicina a come avrebbe dovuto essere e che permetteva loro di fare ciò che volevano fare. Non è mai stato così questo fine settimana”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Cercheremo di capire perché siamo così al limite per quanto riguarda il bilanciamento della vettura, il bilanciamento in curva, e il fatto che la macchina funzioni o meno. È stato un duro lavoro, certamente per i piloti, ma anche per la squadra in queste ultime gare per mantenere la macchina nella sua finestra ideale".

Mentre Verstappen si domandava come fosse riuscito a salire sul podio nonostante tutte le difficoltà della Red Bull, Mekies ha insistito sul fatto che, al netto dei problemi, Max fosse in realtà il secondo pilota più veloce in termini di passo puro. “Penso sia giusto dire che solo Lando Norris sia stato chiaramente più veloce di Max oggi. Credo che tutti gli altri li avrebbe potuti eguagliare o battere. Quindi immagino sia positivo, perché significa che abbiamo margine di miglioramento con il pacchetto attuale”.

"I ragazzi hanno preso diverse decisioni strategiche piuttosto piccanti, incluso quella durante la VSC. Ma non solo quella: se guardate anche alla scelta precedente di non coprire Lewis quando ha effettuato il pit stop anticipato. E, come sempre, ci prendono sempre. Quindi davvero, ottimo lavoro al muretto e a tutto il team a casa. Nel complesso, l’esecuzione della gara è stata molto, molto solida".

È chiaro che in gara certi aspetti tendano ad appiattirsi ed è anche vero che l’abilità di Verstappen in quel sorpasso su Lewis Hamilton a inizio secondo stint, così come le scelte strategiche, abbiano fatto la differenza perché hanno indirizzato la corsa verso un podio che per un momento sembrava quasi insperato. Ma è anche proprio la conferma che alla Red Bull manca ancora quello spunto per fare il salto avanti che tanto spera.