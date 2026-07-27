F1 | Penalità Hamilton: per provare a uscire davanti ad Antonelli ha tolto il limitatore troppo presto

Dopo aver centrato la vittoria a Silverstone e un secondo posto a Spa su piste dove, sulla carta, ci si attendeva qualche difficoltà, su un tracciato più congeniale come l’Hungaroring in Casa Ferrari c’era la speranza di poter puntare a un altro successo e arrivare alla pausa estiva con il sorriso. Budapest, invece, ha raccontato tutt’altra storia.

Al venerdì la Ferrari effettivamente sembrava la grande favorita, ma al sabato non essere riusciti a centrare la pole ha cambiato totalmente gli scenari. A questo si sono poi aggiunti la penalità inflitta a Lewis Hamilton per aver ostacolato Oscar Piastri e il fatto che Charles Leclerc sia stato costretto a utilizzare quel set di soft nuovo che avrebbe voluto conservare per la gara, complicando ulteriormente la situazione.

La partenza al rilento del monegasco dalla prima fila ha ulteriormente complicato gli scenari: da una gara che poteva essere impostata all’attacco, ci si è ritrovati con entrambe le Ferrari costrette a inseguire su una pista dove, anche con i regolamenti attuali, resta difficile sorpassare. La posizione in pista era vitale, ed è per questo che per Hamilton sarebbe stato cruciale uscire davanti ad Andrea Kimi Antonelli nel momento in cui il team lo ha richiamato ai box sotto Virtual Safety Car.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il timore del Cavallino era che Lewis, primo a fermarsi per la seconda sosta, potesse andare in difficoltà nel finale, mentre Antonelli, con uno stop molto più tardivo, avrebbe avuto più ritmo per puntare al secondo posto. Per questo in Ferrari hanno pensato che una soft nuova potesse essere la scelta giusta per provare a riprendersi quella posizione.

Il fatto è che, anche con un vantaggio di gomma, bisognava essere certi di uscire davanti ad Antonelli per poi provare a lanciarsi all’inseguimento di Max Verstappen, rimasto in pista con una soft che aveva già diverse tornate alle spalle e che avrebbe dovuto reggerne ancora più di quante ne aveva già completate fino a quel momento.

Il margine su Kimi era al limite e serviva essere perfetti

Una scelta rischiosa, perché prima della VSC Hamilton aveva poco meno di 12 secondi su Antonelli, un margine al limite per tentare il pit stop e restare comunque davanti, soprattutto considerando che la sosta non è stata particolarmente rapida, attorno ai 2.9 secondi. La stessa Ferrari, in pit lane, ha confermato che il giro d’uscita sarebbe stato critico e che Lewis avrebbe dovuto lottare con Antonelli fino alla linea di fine pit exit.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dopo la linea di fine pit lane, i piloti possono togliere il limitatore e accelerare fino alla linea di fine pit exit, dove devono tornare in linea con il delta time. Ma data la necessità di forzare l'uscita per restare davanti ad Antonelli, Hamilton ha anticipato leggermente il momento in cui ha disinserito il limitatore, togliendolo prima della linea di fine pit lane.

Ciò ha portato Hamilton a superare il limite di velocità in pit lane, seppur di soli 0,1 km/h, subendo così una penalità: “Il limitatore di velocità è stato disinserito troppo presto”, ha confermato Frederic Vasseur dopo la corsa”.

“Il limite era 80, concordato dalla FIA fino a 80.5, e noi abbiamo fatto 80.6. Però… sì, quando il weekend sta andando nella direzione sbagliata, uno 0.1 diventa una differenza enorme, ed è per questo che ha preso la penalità”.

Dopo la gara, pur non condividendo del tutto la scelta di fermarsi con una comunicazione arrivata solo pochi istanti prima dell’ingresso in pit lane, Hamilton si è comunque preso la responsabilità dell'errore, rimarcando che cercherà di essere più solido nella seconda metà di campionato su questo fronte: “Silverstone è stata colpa mia, in Belgio è stata colpa mia e anche oggi è stata colpa mia, quindi non ho nulla da rimproverare al team. Oggi credo che non dovessimo fare quella sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione e non ho capito perché. Ma abbiamo fatto dei buoni progressi”.