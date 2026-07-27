F1 | Ferrari la più veloce in Ungheria, ma è mancato il picco di potenza per passare Verstappen

Il risultato della pista dice che la Ferrari è stata quarta forza in Ungheria. Un responso bugiardo, bugiardissimo. Il quarto posto di Lewis Hamilton e il quinto di Charles Leclerc non rispecchiano il potenziale reale della SF-26. La rossa ne aveva per vincere, ma i troppi errori commessi dalla squadra nell’arco del weekend sono costati troppo.

E così diventa difficile sfidare la Mercedes per puntare al mondiale, perché la squadra del Cavallino, proprio come a Monte Carlo, non è riuscita a capitalizzare l’effettivo potenziale che aveva a disposizione, pagando un pegno esagerato.

“La cosa che mi colpisce di più dopo le ultime tre gare – ha spiegato Leclerc - è che ce ne sono state due in cui ci aspettavamo di faticare e invece abbiamo concluso al primo e al secondo posto, mentre quella in cui ci aspettavamo di andare bene abbiamo finito quarto e quinto".

"Quindi c'è chiaramente una tendenza e non è che una macchina stia andando bene perché il pilota sta facendo qualcosa di eccezionale. Entrambe le vetture sembrano avere questa caratteristica: essere competitive nei weekend in cui ci aspettiamo di soffrire e faticare in quelli in cui pensiamo di essere forti. È qualcosa che dobbiamo capire...”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La domanda di Charles è legittima, ma è improprio parlare di monoposto. In Ungheria la SF-26 era indiscutibilmente la macchina più veloce ed è stata la squadra nella sua totalità a sprecare una grande occasione per recuperare punti pesanti sulla Mercedes.

Di solito parlare di giro più veloce non ha senso, mentre questa volta può dare una chiave di lettura per “leggere” la gara. Leclerc ha ottenuto un 1’22”000 con le soft al giro 58, mentre Lewis è arrivato a tre decimi la tornata dopo, a parità di mescola. Terzo è stato Antonelli con la Mercedes: nello stesso giro di Leclerc ha pagato 451 millesimi, ma aveva la gomma hard. Il vincitore è quarto con la McLaren e con la morbida ha lasciato 491 millesimi alla rossa nel 64esimo giro. Per completare il quadro ci aggiungiamo Max Verstappen solo ottavo con un gap di 1”4 all’ultimo giro, una vera enormità.

La fotografia serve a dare un quadro di quello che poteva essere e non è stato, al netto che Norris si è meritato di riportare al successo la McLaren dopo un po’ di carestia. La Ferrari, dunque, ha infilato una serie di errori in quello che doveva essere un fine settimana perfetto dal punto di vista dell’esecuzione, che è la nuova parola “magica” del Circus.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lewis Hamilton, tanto per cambiare, si è preso altre due penalità: tre posizioni in griglia al sabato per aver bloccato Oscar Piastri nel suo ultimo giro lanciato e 5 secondi in gara per aver superato di 0”1 lo speed limit di 80 km/h. Il sette volte campione del mondo ha pagato la disattenzione del muretto in qualifica che lo ha avvisato troppo tardi dell’arrivo dell’australiano ed è finito quinto in griglia, quando aveva mancato la pole position per 12 millesimi di secondo. Davvero un niente.

Leclerc per parte sua si è perso in qualifica e si è trovato a dover spendere un treno si soft nuove in più, per cui è dovuto partire con un set di gomme usate. L’effetto lo abbiamo scoperto al via, con il monegasco autore in una pessima partenza sul lato sporco della pista, è finito a essere quinto al primo giro. Chissà perché Charles ha indugiato molto nel restare sulla linea con meno grip, mentre avrebbe potuto provare a spostarsi a trovare più aderenza.

Il “tappo” della Ferrari è stato Max Verstappen e il quattro volte campione del mondo è stato abile nel tenere dietro le due rosse sicuramente più veloci nell’arco del giro, ma vulnerabili nei punti di sorpasso: l’olandese è stato chirurgico nel difendersi sfruttando l’energia per arrivare alla staccata di curva 1. La maggiore potenza della power unit Red Bull Ford M01 non ha mai permesso a Hamilton di attaccare la RB22, tanto che il muretto del Cavallino ha cercato l’undercut, anticipando il pit stop al giro 13.

Ma Lewis non ha fatto i conti con Max che si è inventato una pronta replica con un sorpasso bellissimo proprio in staccata di curva 1, sorprendendo il britannico che è stato trafitto senza che potesse tentare alcuna reazione. E la rossa, intanto, aveva montato le scarpe bianche, scoprendo che le Hard non avevano il rendimento atteso.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Avremmo dovuto costruire una strategia Soft, Soft e poi Hard” ha ammesso Vasseur nel dopo gara. È curioso notare quanto l’effetto motore non si sia sentito a Silverstone e Spa-Francorchamps, mentre sembra aver avuto un forte impatto sul tracciato dove avrebbe dovuto contare di meno. Non era un problema di tempo sul giro, come abbiamo visto, ma avere l’indispensabile “birra” per chiudere un sorpasso nell’unico punto possibile, visto che in curva 4 Verstappen non avrebbe accettato alcun affiancamento della rossa.

E l’ultimo sbaglio è stato certamente rinunciare alla preziosa track position, fondamentale in Ungheria, quando Hamilton era secondo davanti a Verstappen grazie al ritiro di Piastri, che ha causato la Virtual Safety Car al giro 56 per il cedimento del cambio.

L’idea era di sfruttare le gomme soft più fresche per provare un sorpasso in pista che non è mai riuscito prima. L’inglese non solo non ha potuto riattaccare la Red Bull, ma ha subito anche il sorpasso in uscita box da Antonelli, prima di essere penalizzato per la velocità in pit lane. Insomma, la frittata era fatta...