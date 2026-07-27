F1 | Norris: "Quando sono in questo stato di forma è difficile fermarmi. Piastri? Mi spiace per lui"

Una vittoria che mancava ormai dal 2025, anno in cui sono arrivati entrambi i titoli iridati a Woking. Ma quella che è arrivata ieri in Ungheria è stata limpida, meritata e netta.

Lando Norris ha riportato la McLaren al successo dopo oltre 8 mesi e lo ha fatto alla sua maniera. Quando si trova in sintonia con il mezzo che guida, è capace di regalare il suo meglio e, lo ricordiamo, nella seconda parte dell'anno passato ha più volte fatto vedere di cosa sia capace.

Non giunge nuova la prova di forza firmata ieri all'Hungaroring. Anzi, il via complesso che gli ha fatto perdere la prima posizione in curva 3 ha probabilmente fatto in modo che i distacchi finali inflitti ai diretti rivali fossero più contenuti rispetto al reale divario prestazionale.

"La cosa che mi soddisfa di più? Semplicemente il fatto che fossimo così veloci," ha commentato l'inglese dopo la gara. "La macchina era ancora difficile da guidare in alcuni momenti, ma era veloce. E preferisco di gran lunga una macchina difficile ma veloce piuttosto che il contrario".

"Quindi sì, sono stato soddisfatto soprattutto dal passo gara. Il ritmo che ho avuto per tutta la corsa, anche quando ero dietro a Oscar all'inizio".

Infatti, dopo aver perso la testa della corsa nelle prime centinaia di metri dopo il via, Norris è sempre riuscito a restare molto vicino al compagno di squadra Oscar Piastri. Il sorpasso non si è verificato per via di una pista su cui farne richiede una dose di rischio molto alta, e gettare al vento una possibile doppietta solo per ambizioni personali non avrebbe giovato affatto.

"Certo, la mia curva 2 non è stata delle migliori, ma dopo quel momento, vedendo il mio ritmo, ero semplicemente migliore sotto ogni aspetto: sia nella gestione del degrado delle gomme sia nella velocità. Ero convinto di poter vincere comunque la gara, indipendentemente dal fatto che mi fermassi prima io oppure costringessi Piastri a fermarsi, allungando lo stint, montando gomme fresche e recuperando. Ero convinto di poter vincere oggi, e ci siamo riusciti".

"Ovviamente mi dispiace per lui ed è stato sfortunato, perché credo che avremmo potuto ottenere una doppietta. Ma, a parte questo, il mio passo è stato eccezionale. Essere rimasto così vicino a lui per così tanto tempo dimostra quanto fossimo su un altro livello oggi. Mi sentivo perfettamente in sintonia con tutto. Quando la macchina va bene e io sono nel giusto stato di forma, è difficile fermarmi", ha detto con una certa dose di ego - ma anche di realismo - Lando.

Interrogato sulla possibile frustrazione per essere stato limitato dalle regole interne del team in termini di strategia, Norris ha spiegato:

"Io voglio semplicemente vincere la gara. Come squadra abbiamo delle regole e non possiamo compromettere la corsa dell'altro essendo troppo aggressivi nel tentativo di vincere. Ma io voglio vincere e oggi avevo chiaramente un passo migliore del suo. Avevamo molte più possibilità di conquistare la vittoria".

"Quando ero bloccato dietro Oscar, Max era a tre o quattro secondi e rappresentava ancora una minaccia. Una volta davanti, invece, non c'era più alcun rischio e avevamo molte più garanzie di vincere comunque come squadra. Per questo volevo fermarmi ai box e provare l'undercut: con il ritmo che avevo avrei potuto costruire un margine sufficiente per coprire un'intera finestra di pit stop e, se necessario, fermarmi di nuovo. Oppure costringere lui a rientrare prima.

"Credo fossimo davvero al limite tra fermarci troppo presto e compromettere la gara di entrambi. Alla fine era la scelta migliore per la squadra e hanno fatto bene a opporsi alla mia richiesta. Ma io cercherò sempre di fare tutto il possibile per vincere una gara".