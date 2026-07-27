F1 | Red Bull: l'arrivo di Lagrue è la mossa per rifondare il programma giovani

Red Bull ha nominato ufficialmente Gwen Lagrue responsabile del programma Junior Driver, lo stesso ruolo che il manager francese ha ricoperto in Mercedes negli ultimi dieci anni. Motorsport.com aveva anticipato la notizia nel weekend del Gran Premio del Belgio e, a distanza di una settimana, è arrivata anche l’ufficialità. Lagrue dovrà ora rispettare un periodo di gardening prima di diventare operativo nel ruolo che per oltre vent’anni è stato ricoperto da Helmut Marko.

In passato, i cambi di casacca di figure impegnate in questo tipo di incarichi erano notizie destinate a pochi addetti ai lavori. Oggi lo scenario è profondamente cambiato: questi profili sono diventati strategici per l’operatività delle squadre di Formula 1. A Lagrue si devono la selezione e la pianificazione delle carriere di George Russell e Kimi Antonelli, entrambi arrivati dal vivaio fino alla squadra ufficiale Mercedes. Per Lagrue sarebbe stato difficile ottenere risultati ancora più significativi di quelli già raggiunti, e anche questo aspetto potrebbe aver inciso nella decisione di intraprendere una nuova sfida.

“Gwen è uno dei migliori talent scout nel mondo della Formula 1 – ha commentato Laurent Mekies – conosco personalmente la sua competenza, la leadership e la passione che ha sempre avuto per lo sviluppo dei giovani piloti. Il programma Junior Driver è sempre stato un pilastro del successo della Red Bull e la nomina di Gwen alla sua guida riflette l’importanza che continuiamo ad attribuire allo sviluppo della prossima generazione di talenti. Allo stesso tempo vogliamo riconoscere ancora una volta lo straordinario contributo che Helmut Marko ha garantito in oltre vent’anni trascorsi al timone di un programma diventato il punto di riferimento in Formula 1”.

George Russell è uno dei piloti lanciati da Gwen Lagrue Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La visione della Red Bull aveva anticipato i tempi già all’inizio degli anni Duemila, cogliendo prima degli altri l’importanza di investire sui giovani in un momento in cui il mercato piloti iniziava a interessarsi ai talenti solo dopo le prime stagioni nelle categorie propedeutiche internazionali. Negli anni questa corsa ad anticipare la concorrenza è arrivata fino a puntare i riflettori su kartisti di appena dieci anni e, proprio in questa escalation (non priva di controindicazioni) il programma Junior Driver della Red Bull ha progressivamente perso efficacia.

La concorrenza è diventata totale: tutte le squadre di Formula 1 hanno sviluppato un proprio vivaio e, paradossalmente, proprio la Red Bull, unica realtà che dispone di una seconda squadra di Formula 1 pensata soprattutto per far crescere giovani esordienti, è rimasta indietro.

Il modello Mercedes ha raccolto risultati importanti non solo sul piano sportivo. I giovani selezionati per entrare nel vivaio diventano fin da subito professionisti ai quali viene chiesto di concentrarsi esclusivamente sulla performance. Tutto il resto è gestito dalla Mercedes, che mantiene però anche il management dei propri piloti per molti anni. Ancora oggi Valtteri Bottas ed Esteban Ocon, entrambi cresciuti nel programma Junior di Brackley, negoziano i loro contratti attraverso rappresentanti di Mercedes. Di fatto non hanno un manager personale, al massimo un consulente, perché restano legati a Mercedes, che opera per individuare la migliore soluzione possibile per la loro carriera.

Il saluto della Mercedes a Lagrue

Le differenze tra i programmi Junior di Mercedes e Red Bull sono molte. Decine di piloti, una volta usciti dall’orbita di Helmut Marko, hanno interrotto ogni rapporto con chi aveva sostenuto la loro crescita, costruendosi autonomamente un percorso professionale. In alcune circostanze alla Red Bull avrebbe fatto comodo poter tornare sui propri passi, ma la filosofia che ha sempre caratterizzato il programma non lo consentiva.

Con l’arrivo di Lagrue è probabile che inizi una fase di profondo rinnovamento. Il vivaio potrebbe ridurre il numero complessivo dei piloti, investendo maggiormente nel processo di identificazione e selezione dei giovani kartisti. La grande novità, per Lagrue, sarà però la possibilità di poter contare su due sedili di Formula 1 attraverso i quali promuovere i talenti che riterrà pronti per il grande salto. Un privilegio che oggi nessun’altra squadra può vantare e che il nuovo corso dirigenziale della Red Bull cercherà di valorizzare al più presto.