Analisi

F1 | Analisi GP Ungheria: Ferrari si fa male da sola e Kimi ne approfitta Alla vigilia del fine settimana ungherese, la Ferrari era considerata la favorita: eppure, qualcosa è andato storto. Mentre Antonelli va in vacanza con 50 punti di vantaggio su Hamilton. Questo e molto altro nel nostro video di analisi dedicato al GP d'Ungheria.