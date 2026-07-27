F1 | Analisi GP Ungheria: Ferrari si fa male da sola e Kimi ne approfitta

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Alla vigilia del fine settimana ungherese, la Ferrari era considerata la favorita: eppure, qualcosa è andato storto. Mentre Antonelli va in vacanza con 50 punti di vantaggio su Hamilton. Questo e molto altro nel nostro video di analisi dedicato al GP d'Ungheria.

Franco Nugnes e Beatrice Frangione
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