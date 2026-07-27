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F1 | "Sembrava ci fossero Teletubbies al muretto": come il sistema delle bandiere blu è andato in tilt creando il caos

Durante la gara in Ungheria c'è stato un problema con il sistema automatizzato che espone le bandiere blu ai piloti, per cui è stato necessario esporle manualmente e avvisare i piloti via radio. Tuttavia, i doppiaggi si sono complicati e Toto Wolff ha chiarito la sua frustrazione, chiamando alcuni ingegneri al muretto dei team rivali "Teletubbies".

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, e un marshall a bordo pista

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, e un marshall a bordo pista

Foto di: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Durante il Gran Premio d’Ungheria è sembrato quasi di aver fatto un salto nel passato. Ormai si dà quasi per scontato il funzionamento delle bandiere blu, perché dietro le quinte c’è un sistema automatizzato sviluppato dall’azienda Catapult insieme alla FIA che rende il tutto molto più semplice da organizzare e gestire per i marshal e la direzione gara.

Invece, nel corso della gara ungherese qualcosa è andato storto e il sistema delle bandiere blu non ha funzionato correttamente, così come il sistema GPS per tracciare le monoposto. Di fatto, già dopo pochi giri il sistema mostrava bandiere blu anche quando non dovevano essere esposte. La FIA ha rapidamente riscontrato il malfunzionamento e, così, si è tornati indietro di qualche anno, lasciando che fossero i marshal a esporle manualmente sia con la bandiera fisica sia attraverso i pannelli.

Il fatto è che, ad esempio, chi era in pista non aveva riferimento su chi fossero le bandiere blu. Di solito, infatti, sui pannelli luminosi lungo la pista viene esposta la bandiera blu insieme al numero della vettura che deve lasciare spazio, senza contare che sulla monoposto stessa arriva un avvertimento sul volante con le apposite luci. Tutto ciò permette al pilota di sapere a chi è indirizzata la bandiera blu.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ma con il sistema automatizzato che questa volta non ha funzionato correttamente, le indicazioni per chi era in pista sono diventate molto più generiche. Niente avvisi sul volante, niente numeri sui pannelli, solo bandiere blu fisiche e LED luminosi senza indicazioni. Per questo, per i piloti è diventato molto più complicato sapere a chi fosse rivolta la segnalazione, ancor di più quando c’erano più monoposto in successione o erano impegnati in un duello.

“Non avevamo alcun riscontro sul display, sulle vetture. Avevamo solo i pannelli con le bandiere blu, ma senza i nostri numeri. Per esempio, stavo lottando con Isack Hadjar all’uscita della pit lane, ma ero doppiato e non lo sapevo. Quindi potrei averlo ostacolato per tre curve. Ma prima che gli ingegneri mi dicessero ‘Guarda che non sei in lotta con lui’, non puoi saperlo perché la bandiera blu lampeggia per tutto il giro. Quindi sì, non è proprio chiarissimo”, ha spiegato Esteban Ocon.

Allo stesso tempo, è toccato agli ingegneri di pista sui muretti dare indicazioni ai piloti, ma non è sempre così facile gestire la situazione in tempo reale, come si è visto nel caso di Andrea Kimi Antonelli, rimasto bloccato nel traffico dei doppiati. Una situazione che Toto Wolff non ha gradito: “Il sistema di segnalazione che non funzionava e le vetture dietro che difendevano mentre Lewis e Kimi erano in lotta è semplicemente vergognoso, per via di alcuni ingegneri da Teletubbies che stanno sui muretti dei box e non dicono ai piloti cosa sta succedendo alle loro spalle”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nonostante la Federazione sia intervenuta rapidamente cercando di tamponare la situazione, indicando ai marshal di mostrare le bandiere blu in maniera manuale, non potendo però sapere esattamente il distacco in tempo reale, elemento che ha reso ancor più complicato mantenere costanza, ciò non ha impedito che si scatenasse confusione in pista, specie su un tracciato così stretto e ricco di curve come l’Hungaroring.

L’esempio più eclatante è stato il contatto tra Carlos Sainz e Oscar Piastri all’uscita di curva 2, dove allo spagnolo della Williams era stato indicato che fosse Fernando Alonso ad avere le bandiere blu e a dover lasciar passare il pilota della McLaren. Tuttavia, Alonso ha poi superato Sainz, che non si è accorto di avere immediatamente alle sue spalle Piastri, essendo impegnato nel duello con il connazionale. Questo ha innescato il contatto e la conseguente penalità.

Una sanzione simile è toccata a Oliver Bearman: il pilota della Haas non ha rispettato le bandiere blu mentre veniva doppiato da Isack Hadjar. Un rammaricato Bearman ha spiegato quanto fosse difficile fare di meglio in circostanze così complicate. “Mi dispiace per la penalità per le bandiere blu con Hadjar, perché onestamente è stato un po’ un incubo là fuori”, si è lamentato.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Nel settore guidato non hai il tempo di guardare negli specchietti e, in pratica, a ogni singolo giro mi comparivano le schermate delle bandiere blu. In questa gara non funzionavano correttamente, quindi era difficile capire se fossi tu, l’auto dietro o quella davanti a prendere la bandiera blu. Ovviamente non c’era alcuna malizia: sono doppiato, non sto cercando di fare nulla di scorretto”.

Giustamente, Bearman ha sottolineato come, su una pista del genere, arrivassero in continuazione bandiere blu e come fosse difficile anche per i piloti comprendere la situazione. Lo stesso vale per la direzione gara: per dare un riferimento, prima di introdurre le bandiere blu automatiche anni fa, la persona che gestiva il sistema manualmente aveva tra le 170 e le 200 segnalazioni da dare per gara.

“Nella gara in cui abbiamo introdotto il sistema, nella corsa precedente in Canada c’erano stati circa 170 episodi di bandiere blu che aveva dovuto gestire manualmente, quindi ci sono stati parecchi passaggi in cui abbiamo automatizzato diversi aspetti”, aveva raccontato in un’intervista a Motorsport.com Gareth Griffith, CTO di Catapult, l’azienda che sviluppa il sistema.

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