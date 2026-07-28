F1 | Aston Martin: la nuova power unit farà il suo esordio nel filming day di mercoledì in Ungheria

Il Gran Premio di Ungheria è alle spalle e la sosta estiva di agosto è alle porte, ma per Aston Martin questo potrebbe rivelarsi il momento più importante dell'intera stagione 2026 di Formula 1.

Dopo aver fatto esordire la AMR26 in versione "B" all'Hungaroring, il team di Silverstone sa bene che dovrà proseguire a completare il pacchetto di aggiornamenti. Il prossimo passo non lo vedremo a Zandvoort, bensì ancora in Ungheria.

Aston Martin Racing farà infatti esordire la nuova power unit Honda nel filming day che farà a Budapest nella giornata di mercoledì 29 luglio. Si tratta dell'unità motrice che avrà gli aggiornamenti realizzati dalla Casa giapponese e consentiti dal regolamento ADUO, in merito alla prima fase di valutazione che ha visto la power unit Honda come la più distante da quella di riferimento (quella Red Bull - Ford).

La nuova AMR26 dotata della power unit aggiornata farà il suo esordio in un fine settimana di gara al Gran Premio d'Olanda, che si terrà dal 21 al 23 agosto a Zandvoort. Ma tra 2 giorni sarà testata dal team per avere i primi riscontri e i primi dati di pista su cui lavorare e arrivare più pronti al prossimo evento in calendario.

"In Ungheria abbiamo lavorato a stretto contatto con il team sull'integrazione della power unit. Siamo inoltre riusciti a raccogliere dati fondamentali che ci aiuteranno ad arrivare preparati alla prossima gara," ha dichiarato Shintaro Orihara, trackside general manager e chief engineer di Honda.

"Nei Paesi Bassi compiremo ora il passo importante di introdurre la nostra nuova specifica di power unit".

"Prima di allora, durante il filming day di mercoledì, faremo girare per la prima volta il nuovo motore sulla AMR26, prima dell'inizio della pausa estiva".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'introduzione della nuova power unit sarà molto importante per Aston Martin, perché dovrebbe consentire alle monoposto britanniche un ulteriore balzo in avanti dal punto di vista prestazionale dopo quello visto a Budapest.

In qualifica, per la prima volta in stagione, Fernando Alonso è riuscito a superare la Q1, qualificandosi così per la Q2 e mettendo fine a 10 eliminazioni consecutive nel primo segmento delle qualifiche.

E' inoltre un fatto che le monoposto ideate dal gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey siano riuscite a colmare già gran parte del divario che le separava da Cadillac, Haas e Williams. Il nuovo motore dovrebbe dare quella spinta in più per recuperare ulteriori posizioni.

"Credo che sia stato un buon passo avanti, sia in qualifica sia in gara. È una nuova base di partenza sulla quale lavorare nella seconda parte della stagione", ha spiegato Alonso.

"La correlazione tra i dati è positiva e i guadagni prestazionali sono quelli che ci aspettavamo. Ovviamente siamo ancora all'inizio con questa nuova vettura. Si tratta di un'auto completamente nuova, con un concetto tecnico differente, quindi c'è ancora margine di miglioramento sul fronte del setup, dell'ottimizzazione e di altri aspetti".

"La prossima gara, con anche l'aggiornamento della power unit, sarà un test molto interessante a Zandvoort per capire a che punto siamo e per cosa potremo realmente lottare".