F1 | Racing Bulls fa tripletta: fa il pit stop più veloce dell'anno e con la doppia top 10 sorpassa Alpine

Da sette gare sempre a punti con almeno una delle due vetture, una doppia top 10 in Ungheria che le dà modo di superare l’Alpine in classifica costruttori per il 5° posto e il miglior pit stop in assoluto dell’anno, il primo sotto i due secondi. Il Gran Premio d’Ungheria ha riservato tante soddisfazioni alla Racing Bulls, che anche a Budapest si è confermata il riferimento a centro gruppo con un 8° e 10° posto.

Al di là di questo, però, c’è un altro aspetto da considerare. Alla vigilia della tappa ungherese c’era grande attesa per capire quale sarebbe stato il livello di competitività dell’Audi, perché il fatto che Budapest fosse una pista in cui il deficit di motore incide meno poteva giocare a favore della R26, che fa del del telaio il suo punto di forza.

La lotta tra Audi e Racing Bulls si è rivelata accesa, già in qualifica, dove però in Q3 la squadra di Faenza è stata in grado di fare quel piccolo salto in avanti, tanto che anche Nico Hulkenberg non aveva nascosto una certa sorpresa: “Non posso dire che sono scontento, anche se c’è un gap dal Racing Bulls. Pensavo che saremmo stati molto più vicini e che avremmo potuto lottare con loro. Il tempo di Lindblad in Q3 è stato impressionante. Non penso noi potessimo fare quel tempo, che è un po’ una sorpresa”.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

È vero che in gara le vetture hanno spesso girato vicine, ma il fatto che Racing Bulls sia riuscita a battere l’Audi su un tracciato che sulla carta avrebbe dovuto favorire la R26 è una conferma della solidità del progetto e degli sviluppi portati avanti. Già qualche settimana fa a Monaco si era intravisto il potenziale della VCARB03, ma avere un’ulteriore conferma resta sempre fondamentale.

Merito sì di un progetto nato bene, ma anche della qualità degli sviluppi introdotti, soprattutto il pacchetto debuttato in Canada con il nuovo fondo che ha segnato un cambio di filosofia. Un aggiornamento che ha portato carico in modo efficiente, senza penalizzare troppo le velocità di punta, e che rappresenta carico “puro”, permettendo alla squadra di essere competitiva su diverse tipologie di piste.

Di fatto, la Racing Bulls sembra ora trovarsi nella stessa condizione con cui la Haas aveva iniziato la stagione: una vettura tendenzialmente ben bilanciata, che offre margine per lavorare sul setup e sfruttare le caratteristiche del pacchetto. Vincere questa battaglia sugli sviluppi è la chiave anche nel confronto con l’Alpine, che tra Miami e Monaco sembrava aver compiuto un salto in avanti.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ma mentre la squadra di Enstone ha faticato a trovare continuità, al contrario le qualità della macchina di Faenza, pur non essendo sempre la più competitiva in curva, le hanno permesso di fare la differenza. In qualifica la gestione della gomma lungo l’intero giro è stata decisiva, soprattutto perché nella parte conclusiva della tornata l’Audi ha sofferto di surriscaldamento.

Tutto questo le ha ora permesso di scavalcare proprio l’Alpine al quinto posto nel mondiale costruttori di cinque punti. Ma c’è anche un’altra buona notizia che arriva da Budapest, ossia la competitiva anche su altri fronti. Ormai dal 2022 la squadra di Faenza è quantomeno nella top 5 delle squadre più rapide nei pit stop, ma durante l’ultimo appuntamento in Ungheria, i meccanici della Racing Bulls si sono tolti la soddisfazione di completare il pit stop più veloce della stagione in 1,99s, il primo dell’anno sotti i 2s.

È la prima squadra quest’anno a riuscirci, strappando lo scettro alla Ferrari che in Giappone aveva fatto registrare un pit stop da appena 2 secondi. E allargando lo sguardo alla top 10 delle soste più rapide della stagione, ben quattro portano la firma della Racing Bulls: una conferma della qualità del lavoro svolto a Faenza non solo sul fronte degli sviluppi della vettura, ma anche su tutto ciò che riguarda l’operatività in pista.