F1 | Cinque momenti memorabili del GP della Malesia

La Malaysia porrà fine alla sua assenza di nove anni dalla Formula 1 facendo un atteso ritorno nel 2026, sostituendo il Bahrain a causa del perdurante conflitto in Medio Oriente.

Questa notizia è stata annunciata domenica scorsa e Sepang ospiterà la sua prima gara dal 2017 il 2-4 ottobre, sebbene sotto l’etichetta ‘Bahrain Grand Prix in Malaysia’.

Nonostante le circostanze insolite - e il nome dell’evento - si tratta comunque di un gran premio nel popolarissimo Sepang, che nel corso degli anni ha regalato diversi momenti memorabili.

Ecco quindi uno sguardo a cinque di questi durante il periodo di Kuala Lumpur in F1.

Gran Premio della Malesia 1999: la doppietta Ferrari reintegrata tra le polemiche

Eddie Irvine, Ferrari F399 takes the win Photo by: Sutton Images

La Malaysia fece il suo debutto in F1 nel 1999 come penultimo round di quella stagione, che comportava una lotta serrata tra McLaren e Ferrari per il campionato costruttori, oltre a Mika Hakkinen e Eddie Irvine per il titolo piloti.

Questo ovviamente dominò le discussioni in vista del weekend di gara, così come il ritorno di Michael Schumacher, che si era appena ripreso da una frattura alla gamba riportata a Silverstone appena tre mesi prima.

Sebbene alla maggior parte degli atleti serva molto tempo per tornare al meglio dopo un lungo infortunio, Schumacher non è ‘la maggior parte degli atleti’ e l’allora due volte campione del mondo fece il ritorno perfetto conquistando di slancio la pole in una doppietta Ferrari, con le McLaren 3-4 guidate da David Coulthard.

Anche se Schumacher forse non avrebbe voluto che fosse Irvine l’uomo a porre fine al digiuno di titoli Ferrari - l’ultimo titolo piloti era arrivato con Jody Scheckter nel 1979 - a Sepang mise certamente da parte l’orgoglio lasciando passare il nordirlandese al quarto giro per poi tenere dietro Coulthard e Hakkinen.

Schumacher nel ruolo di ‘numero due’ - ironico! - funzionò certamente, perché permise a Irvine una vittoria relativamente di routine, trasformando il suo ritardo di due punti da Hakkinen in un vantaggio di quattro, mentre il pilota McLaren chiudeva terzo dietro una doppietta della Scuderia.

Ma poi scoppiò il dramma post-gara. Subito entrambe le Ferrari furono squalificate perché i deviatori di flusso della F399 sarebbero stati 1 mm troppo larghi e, con ciò, Hakkinen e McLaren divennero campioni a tavolino.

Ferrari però protestò contro la decisione e sei giorni dopo la sua doppietta fu reintegrata, poiché la Corte d’Appello Internazionale della FIA stabilì che i commissari di gara non disponevano di attrezzature sufficientemente accurate e che i componenti della vettura erano in realtà regolari.

“Una brutta giornata per lo sport,” così il capo della McLaren Ron Dennis riassunse la vicenda, ma ebbe comunque motivo di sorridere al finale di Suzuka, dove una vittoria di Hakkinen diede al finlandese il suo primo titolo. Ferrari, tuttavia, riuscì comunque a porre fine al suo digiuno di 16 anni nel campionato costruttori arrivando seconda e terza.

Gran Premio della Malesia 2003: Raikkonen conquista la sua prima vittoria

Kimi Raikkonen, McLaren Photo by: Sutton Images via Getty Images

La F1 2026 vedrà probabilmente la sensazione adolescente (Andrea) Kimi Antonelli conquistare il suo primo titolo mondiale, ma il 2003 fu l’anno in cui il ‘Kimi’ originale irruppe sulla scena. Kimi Raikkonen, appunto, avendo ottenuto la sua prima vittoria in un gran premio al secondo round di quella campagna, a Sepang.

Raikkonen, allora alla sua seconda stagione in McLaren, non ebbe la migliore delle qualifiche: una scivolata al tornante lo lasciò settimo in griglia, ma presto arrivò la buona sorte. Il finlandese era infatti salito al quarto posto al primo giro grazie al contatto tra la Renault di Jarno Trulli e la Ferrari di Schumacher, prima di prendersi il terzo posto dal suo ex compagno di squadra in Sauber Nick Heldfeld alla curva 1 nel secondo passaggio.

Il terzo posto divenne presto secondo quando il compagno di squadra Coulthard ebbe un problema elettrico al terzo giro, lasciando davanti solo Fernando Alonso - lo spagnolo era appena diventato il più giovane poleman della F1 come parte della prima prima fila tutta Renault dalla Francia 1983.

Ma è qui che entrò in gioco la strategia, perché la McLaren partì con un carico di carburante maggiore rispetto alla Renault. Così, mentre Alonso si fermò al giro 14, Raikkonen rimase fuori per altri cinque giri ed è lì che la gara fu vinta, poiché un carico molto più leggero per quel breve stint permise al finlandese di segnare tempi sul giro molto più rapidi.

Così, quando finalmente si fermò, rientrò davanti ad Alonso e da lì dominò fino alla vittoria con 40 secondi di vantaggio sul secondo classificato Rubens Barrichello, che aveva anche lui superato la Renault attraverso i pit stop.

Gran Premio della Malesia 2009: assegnati mezzi punti

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes sits on the grid after the race was stopped Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Una cosa da tenere a mente per il Gran Premio della Malesia è il meteo, spesso imprevedibile, e il 2009 ne è l’esempio più lampante. Le qualifiche furono asciutte e lo fu anche la partenza della gara, ma i team sapevano che la pioggia incombeva e questo rese vitale guadagnare posizione in pista durante il primo stint.

Il campione del mondo di quell’anno Jenson Button alla fine prevalse, avendo ripreso il comando dopo un brutto primo giro in cui era sceso al quarto posto, proprio mentre Ferrari diventava il primo team a tentare quella scommessa slick-da-asciutto a gomme da bagnato con Raikkonen.

Ma in quell’occasione si rivelò un boomerang perché, senza segni di acqua stagnante, le sue gomme Bridgestone calarono rapidamente. Questo però non impedì ad altri team di seguirne presto l’esempio: al giro 19 altri piloti rientrarono per montare le gomme da bagnato, ma in quella fase di transizione le intermedie erano le più adatte.

Chi azzeccò la strategia fu premiato e i piloti su intermedie Button, Heidfeld e Timo Glock guidavano la corsa al giro 31, quando la pioggia finalmente raggiunse tutta la pista. A quel punto però non c’era modo di fermarla e le condizioni divennero estremamente torrenziali, con temporali presenti.

Così la gara di Sepang proseguì fino al 33° giro, quando fu ritenuto troppo pericoloso correre, con conseguente assegnazione di mezzi punti per la prima volta dall’Australia 1991. Sarebbero poi passati altri 12 anni - Belgio 2021 - prima che la F1 affrontasse uno scenario simile.

Gran Premio della Malesia 2013: “Multi 21”

Mark Webber, Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Sutton Images

All’epoca Red Bull non era tanto una ‘squadra da un solo pilota’ come lo è oggi, perché Mark Webber era in grado di dare battaglia a Sebastian Vettel in alcune occasioni. A volte, tra i due ci sarebbero stati persino attriti dal 2009 al 2013, con la Malaysia di quell’ultimo anno come esempio lampante.

Tanto da causare l’ormai famigerato “Multi 21”.

Cominciò con Vettel in pole, ma Webber era scattato in modo formidabile dal quinto posto e guidava una doppietta Red Bull al giro 15 grazie all’aver azzeccato il momento per passare alle gomme slick. Ovviamente il futuro quattro volte campione del mondo era rimasto penalizzato, ma la scuderia austriaca ordinò comunque alle sue vetture di mantenere le posizioni.

“Sebastian, multi-map 2-1, multi-map 2-1, e per favore prenditi cura delle gomme,” fu il messaggio dell’ingegnere di pista Guillaume Rocquelin a Vettel al giro 25.

Ma 18 giri più tardi, con ancora 13 da disputare, il tedesco disobbedì all’ordine attaccando Webber con un affondo non riuscito all’interno della curva 1. “È una sciocchezza, Seb,” fu la reazione di Christian Horner, ma Vettel continuò con tentativi ripetuti.

“Sì, questo sì che è lavoro di squadra,” disse Webber, prima di essere informato: “ok Mark, gli è stato detto - gli è stato detto”!

Alla fine Vettel riuscì a completare il sorpasso e vinse con quattro secondi di vantaggio, con Lewis Hamilton della McLaren a completare il podio. Webber, ancora visibilmente frustrato, portò la sua rabbia nella cooldown room dicendo: “Multi-21 Seb, sì, Multi-21” mentre alzava le spalle.

“Alla fine Seb oggi ha preso la sua decisione e avrà la protezione come al solito, ed è così che vanno le cose,” aggiunse Webber nelle interviste sul podio, con Vettel che in seguito si scusò.

Gran Premio della Malesia 2016: le chance di titolo di Hamilton vanno in fumo

Max Verstappen, Red Bull, Daniel Ricciardo, Red Bull, Nico Rosberg, Mercedes Photo by: Pirelli

La Malaysia è il punto di svolta nell’aspra lotta per il titolo tra Hamilton e Nico Rosberg durante la stagione 2016. Il britannico arrivò con un ritardo di otto punti, era destinato a trasformarlo in un vantaggio di cinque e a porre fine alla serie di tre vittorie consecutive di Rosberg, salvo poi lasciare il Sud-est asiatico con 23 punti di distacco e solo cinque gran premi rimasti.

Il britannico aveva fatto tutto bene, a partire dalle qualifiche, conquistando la pole in una doppietta Mercedes con quattro decimi di vantaggio, prima di una partenza pulita mentre dietro si scatenava il caos. Quel ‘caos’ riguardò Rosberg, che finì in testacoda in fondo al gruppo dopo essere stato toccato dalla Ferrari di Vettel in staccata all’interno della curva 1.

Così, mentre il suo rivale per il titolo era costretto a una gara di rimonta, il campione in carica Hamilton controllava la corsa davanti e sembrava una di quelle giornate in cui nessuno avrebbe potuto fermarlo. Tranne la sua power unit, che cedette drammaticamente a soli 15 giri dalla fine, costringendo la sua Mercedes a fermarsi.

“Qualcosa, o qualcuno, non vuole che io vinca quest’anno,” fu la reazione di un Hamilton molto abbattuto, che quell’anno aveva patito diversi problemi di affidabilità. A peggiorare le cose, ciò regalò un posto sul podio a Rosberg dietro una doppietta Red Bull, con il tedesco che aveva anche superato una controversa penalità di 10s per un contatto con Raikkonen alla curva 2.

Ciò diede comunque la prerogativa per il titolo alla Silver Arrows #6. Una vittoria nella gara successiva in Giappone, prima di quattro secondi posti consecutivi dietro Hamilton, diedero a Rosberg il suo primo titolo… e poi il ritiro.