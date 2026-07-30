A Buenos Aires proseguono i lavori per accogliere la MotoGP nel 2027

La ristrutturazione completa dell’Autodromo Oscar e Juan Gálvez, iniziata a gennaio di quest’anno, procede secondo i tempi e le modalità previsti, in vista dell’ospitare il Gran Premio di Buenos Aires della MotoGP all’inizio della prossima stagione.

Il team di circa 150 persone che lavora sul posto, guidato dalla società statale Autopistas Urbanas (AUSA), sta portando avanti le opere previste per il tracciato di 4,3km e 14 curve, con verifica topografica per garantire il corretto livellamento dell'asfalto e delle fondamenta, mentre uno degli elementi più visibili è l’installazione dei cordoli in calcestruzzo che delimitano i bordi del tracciato.

Ci sono anche tratti in cui è già possibile vedere l’asfalto, nell’ambito delle prove che devono essere effettuate nelle fasi preliminari alla posa del manto stradale definitivo, prevista per i primi mesi del prossimo anno.

Il nuovo tracciato dell’Autodromo di Buenos Aires, con l’estensione per la Formula 1. Foto: Governo della Città di Buenos Aires

Allo stesso tempo, proseguono i lavori di movimento terra e di preparazione delle strade di servizio, oltre all’ampliamento degli scavi e la posa delle condotte di drenaggio per garantire un’adeguata gestione idraulica in caso di piogge intense.

"I lavori procedono bene, credo che qui se ne possa vedere il risultato. Soprattutto per quanto riguarda i tempi, mi permetto di dire che siamo in anticipo rispetto a quanto avevamo previsto", ha affermato Fabián Turnes, segretario allo Sport della Città di Buenos Aires , aggiungendo che i lavori saranno completati tra gennaio e febbraio del 2027.

Uno dei progressi più notevoli delle ultime settimane è la costruzione di un nuovo tunnel che passa sotto la pista, all’altezza della curva 1. Ha un’altezza di poco più di quattro metri e mezzo e una larghezza di 11 metri, sufficienti ad ospitare due corsie per il traffico pesante e un marciapiede pedonale.

I piani di costruzione cominciano a essere visibili in diverse parti del circuito. Qui alla curva 9. Foto di: Federico Faturos

D'altra parte, dopo la demolizione del precedente edificio dei box, realizzato in occasione del ritorno della F1 nel 1995, procede la costruzione del nuovo che disporrà di 32 garage con una facciata di sette metri ciascuno, oltre all’area destinata alla sala di controllo di gara dell’autodromo.

La tappa di MotoGP è prevista per il fine settimana dal 2 al 4 aprile o dal 9 all’11 dello stesso mese; la data definitiva dovrebbe essere annunciata tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, quando sarà reso noto il calendario del campionato per il 2027. Il personale di MotoGP Sports Entertainment Group prevede di effettuare una terza visita all’autodromo nel mese di settembre per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Al via l’ampliamento del circuito di F1

Con il ritorno della MotoGP confermato per il prossimo anno, il successivo grande obiettivo è quello di portare in Argentina una gara di F1, cosa che non accade dal 1998.

Motorsport.com apprende che, per il momento, le trattative si trovano in una fase molto iniziale. In ogni caso, l’amministrazione comunale di Buenos Aires ha deciso di procedere, in questa fase dei lavori, con l’ampliamento della pista per la F1 previsto nel progetto originale di Hermann Tilke, la cui società si è occupata della progettazione del nuovo autodromo.

Tale progetto prevede l’allungamento del rettilineo opposto e l’inserimento di una nuova curva a gomito che consenta di adeguare il circuito alle norme FIA di Grado 1 per la F1. Ciò porterà la lunghezza del tracciato a 4,87 km e 15 curve.

A destra, il nuovo edificio dei box che disporrà di 32 box per la MotoGP. Foto di: Governo della Città di Buenos Aires

Per portare a termine questi lavori, e in attesa di una visita che i rappresentanti della FIA effettueranno alla fine di agosto nell’ambito del Congresso Internazionale dell’ente che si terrà a Buenos Aires, in questi giorni è iniziata la demolizione della tribuna situata nell’attuale "forcella", costruita per la F1 nel 1996, così come quella del kartodromo situato dietro di essa. Quest'ultimo sarà temporaneamente trasferito prima di costruirne uno nuovo in un’altra zona del complesso.

Di fronte a un panorama mondiale che genera incertezza sulle date della F1 in Medio Oriente a causa della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’obiettivo è quello di disporre di un circuito in grado di ospitare la massima categoria qualora si presentasse l’occasione, mentre proseguono i colloqui con Liberty Media per un eventuale ingresso ufficiale nel calendario nei prossimi anni.