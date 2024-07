F1 | Historic Minardi Day: il programma dei talk-show e delle presentazioni

Oltre all’intensa attività in pista con le esibizioni di straordinarie vetture storiche – nelle sette edizioni precedenti si sono alternate in pista diverse centinaia di vetture raccontando oltre 50 anni di Motorsport internazionale: dalla Bristol Cooper T20 del 1952, Maserati A6GCM Interim del 1953, Maserati 250 F del 1954 e Cooper Maserati T51 del 1959 fino alla Toro Rosso STR03 con cui Sebastian Vettel vinse il suo primo gran premio nel 2008, passando per le Minardi M189 – M190 – M192 – M194 – PS04 di Alboreto, Martini, Bruni, Baumgartner e Sala, le Ferrari 312T5 – 126C4 – 312B2 – 312B3 – 642 – 643 telaio 128 – 639 telaio 106 – 412 T1 telaio 154, F93A di Alboreto, Alesi, Ickx e Merzario, Lauda, Regazzoni, Prost, Mansell e Berger, le Williams FW14 (portata in pista da Riccardo Patrese) – FW08C – FW16 – FW33 di Rosberg, Patrese, Senna, Hill e Coulthard, Barrichello e Maldonado, le McLaren MP4/5 B e MP4/7 di Ayrton Senna e Berger, le Tyrrell P34/02 e P34/05 mitiche 6 ruote di Scheckter e Depailler, la Tecno F1 123/3 telaio 005, la Wolf WR7 di James Hunt, le Mercedes F1 W04-2013 di Lewis Hamilton e F1 W07-2016 di Nico Rosberg, la Theodore TR1, la Fittipaldi F8 di Keke Rosberg, la Ensign 177 di Clay Regazzoni, le Arrows A3 – A11 – A21 – A22 di Verstappen, De La Rosa e Cheever, Patrese e Mass, la March 761 di Brambilla, la Surtees F5000, l’Osella FA1/E Alfa Romeo di Corrado Fabi, la Fondmetal Fomet 1 di Chiesa e Tarquini, le Jaguar R1, R2 e R3, l’Osella Fondmetal FA1/M, la Dallara-Consworth 190 di Pirro, De Cesaris e Morbidelli e la Lola-Alfa Romeo Indy del 1990, la Merzario A3 F1 del 1979, Shadow DN3A – DN8 di Patrese, Pryce, la Lotus Type 91 – Lotus 72 E-5 di Ickx, la Monteverdi F1, la De Tomaso F1 del 1961. Alfa Romeo 33/TT/3 del 1971 e del 1973, Lancia Beta Montecarlo e Lancia Endurance LC 2, Maserati MC12, Ligier JSP3 del 2017, Alpine A450B LMP2 del 2012 - l’intenso programma è arricchito da numerose attività all’interno dell’area paddock e della sala conferenze tra cui presentazioni libri delle più autorevoli firme del Motorsport, conferenze, Talk show, proiezioni di docu-serie e premiazioni.

SALA CONFERENZA – IL PROGRAMMA

· SABATO 24 AGOSTO, Autodromo Imola - Sala conferenze (SCALA E)

10:00 - 11:00 | Renata Nosetto presenta il libro “Giù la visiera… a rincorrer l’estate”. Questo mio secondo libro è il proseguimento del primo, Giù la visiera e piede a tavoletta (Pathos Edizioni).

11:00 – 12:00 | XIX Premio Michele Alboreto – Il motorsport italiano che conta – consegnato da LMMFC (Les Mans Model Fan Club) in onore di Michele Alboreto e Nicola Villani, voce di Eurosport

12:00 – 12:50 | Franco Nugnes presenta il libro “Senna, Le Verità” Sono trascorsi trent’anni da quel tragico 1 maggio 1994. E il tempo non sembra passato. La memoria di Ayrton Senna è ancora viva, intatta.

14:30 - 15:30 | Mario Donnini e Giorgio Serra presentano, insieme a Giorgio Nada (Editore) e piloti e personaggio del Motorsport il libro “FORMULA 1 Campionissimi e grandi record” I numeri hanno la possibilità di trasformarsi in aneddoti, storie e sentimenti da trasmettere agli appassionati? La risposta resta nell’aria e affascina la sfida da cogliere e rimandare ai lettori in questo nuovo libro di Mario Donnini

16:30 – 17:30 | Enciro Mapelli e Mario Donnini presentano, insieme a Giorgio Nada (Editore) e piloti e personaggio del Motorsport il libro “Tutto Senna” L’uomo, il pilota, il campione. Tre facce di una personalità unica e irripetibile, di un personaggio, Ayrton Senna, che a trent’anni dalla scomparsa rappresenta ancora un idolo per migliaia di appassionati in tutto il mondo.

17:45 -19:00 | Andrea Porello e Yuri Scali content creators ed ideatori di "F1 Dimenticata" presentano il Talk-show “ECONOMICO E DI FACILE INSTALLAZIONE: il motore Cosworth” l motore più vincente della storia della Formula 1 da un lato, l'ancora di salvezza dei piccoli team dall'altro.

· DOMENICA 25 AGOSTO, Autodromo Imola - Sala conferenze (SCALA E)

10:00 - 11:00 | Mario Donnini presenta il libro “La Favola Rossa – il leggendario trionfo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 2023” Il trionfo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 2023, quella del centenario, è una delle più grandi sorprese e delle imprese più gloriose nella storia dell’automobilismo.

12:00 - 13:00 | Sergio Remondino, insieme a Giorgio Nada (Editore) e piloti e personaggio del Motorsport, presenta il libro “VIRGILIO CONRERO L’uomo che parlava ai “cavalli” I preparatori di auto da corsa costituiscono una parte importantissima nella storia dello sport dell’automobile: sono proprio loro a gettare le basi per una vittoria o per una sconfitta.

14:30 – 15:30 | Presentazione del libro “Sul tetto del mondo – Ale Pier Guidi 51” di Emiliano Tozzi. Perché scrivere un libro che racconti la storia di Alessandro Pier Guidi? Perché nessun altro l’aveva ancora fatto. E forse perché era giusto così. Questo libro ha l’obiettivo di consegnare definitivamente alla storia il pilota Ferrari che ha condotto fattivamente la 499P fino al traguardo di Le Mans domenica 11 giugno 2023, da vincitrice assoluta, nell’edizione del centenario della corsa di durata più famosa al mondo.

16:30 - 17:30 | Andrea Moda – La scuderia più folle di sempre Proiezione dei primi 45 minuti della docu-serie, con domande & risposte. “Sapete perché nonostante in F.1 siamo considerati i peggiori, tanti appassionati si ricordano ancora di noi? Perché abbiamo fallito. Ma lo abbiamo fatto in modo grandioso.”. Andrea Sassetti – team Manager e fondatore Andrea Moda Formula

