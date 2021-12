F1 | Hamilton: "Contento della Pole, qui la Red Bull è speciale"

Sabato sera magico per Lewis Hamilton in quel di Jeddah. Il sette volte campione del mondo conquista la sua pole position numero 103 in carriera, precedendo al termine delle qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita Valtteri Bottas per una prima fila monopolizzata.

A dover di cronaca, a registrato come uno straripante Max Verstappen nel proprio ultimo tentativo cronometrato fosse di quattro decimi più rapido del miglior crono di Hamilton, ma la troppa ingordigia dell'olandese lo ha fatto sbattere contro il muro in uscita dall'ultima curva del circuito, relegandolo in terza posizione.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

E Lewis sa quanto sia alto il valore degli avversari. "La Red Bull qui è qualcosa di speciale, sono grato di quanto abbiamo ottenuto oggi. A livello di passo gara, per quanto abbiamo visto tra venerdì ed oggi siamo molto vicini, loro hanno messo a posto qualcosa a livello di assetto. Domani la lotta sarà parecchio ravvicinata, ma sia io che Valtteri siamo sul pezzo", dichiara a caldo l'inglese una volta sceso dalla sua W12.

E proprio per Bottas si sprecano parole di elogio. "Abbiamo lavorato tantissimo con la simulazione e con l'assetto: Valtteri è il miglior compagno che abbia mai avuto, abbiamo lavorato alla ricerca del miglior set-up e per portare la monoposto nelle condizioni che volevamo".

"La pista è davvero complicata, però! Davvero incredibilmente tecnica e complessa, è straordinario quello che hanno costruito. Siamo stati molto veloci durante le prove libere, ma nelle PL3 ed in qualifica abbiamo sofferto, ci mancava qualcosa sia a livello di passo che nell'utilizzo della gomma. La doppietta ci rende fieri, sono orgoglioso del lavoro dei ragazzi e di Valtteri", conclude Hamilton.

