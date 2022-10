F1 | GP Giappone: Libere 2 più lunghe per provare le Pirelli 2023 Pirelli avrà a disposizione la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, portata a 90 minuti, per provare i prototipi della gamma 2023 di F1. I team non sapranno quali mescole proveranno, perché le gomme non avranno banda colorata.