F1 | Gasly: "Alpine nata bene. Il nostro pacchetto sembra forte"

Non si badi alla classifica, ma alle sensazioni. Questo potrebbe essere il sunto, la sinossi del pensiero di Pierre Gasly, oggi al debutto da pilota del team Alpine al volante della A523 nella prima giornata di test pre-stagionali sul tracciato di Sakhir, in Bahrain.

Il nome dell'ex pilota di AlphaTauri e Red Bull non compare in Top 10. Anzi, fa capolino nelle parti basse della classifica cumulativa che unisce quella del mattino e quella del pomeriggio. Eppure dopo le prime 4 ore al volante della nuova monoposto le sue sensazioni sono state più che buone.

"Credo che sia ancora presto per fare un confronto, perché ovviamente le piste sono diverse", ha tenuto a precisare Pierre. "Stamattina non abbiamo cercato le prestazioni, ma soprattutto di fare dei run e di cercare di capire il quadro generale della vettura, il suo funzionamento e le sue funzioni e di individuare le direzioni e le aree di debolezza su cui lavorare".

"Devo dire che sono molto soddisfatto perché mi è stato molto chiaro quale bilanciamento dell'auto voglio e come voglio migliorare l'auto e in quale direzione andare. E quali erano i punti di forza. Quindi questo è sempre positivo".

"E la macchina reagisce bene a ciò che abbiamo cambiato, il che è sempre un buon segno che la macchina è nata bene. Quindi ci sono molti segnali positivi per avere un'idea della nostra posizione rispetto all'anno scorso, delle maggiori prestazioni, ecc... Al momento non ne ho idea".

Pierre Gasly, Alpino A523 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pierre è stato uno dei 6 piloti che nel corso della mattina sono riusciti a completare un intero gran premio, distanza coperta facendo 57 giri (ma lui ne ha fatti di più, totalizzandone 60). Nel corso della mattinata niente porpoising - effetto che già aveva afflitto poco la A522 nei test di Barcellona 2022 - ma solo bouncing dovuto prevalentemente alle asperità della pista.

"Nessun problema con il porpoising. Ho avvertito bouncing, ma nessun problema. Sono contento della qualità del pilotaggio".

Questa prima giornata al volante della A523 è servita a Gasly per iniziare a prendere confidenza con il suo nuovo mezzo. Impossibile pensare di sfruttare tutto il pacchetto al massimo: questo avverrà con il passare della gare, ma l'intento del pilota è chiaro e affatto celato.

"Non è realistico pensare di essere al 100% già dalla prossima settimana. Ma conoscendo me stesso, so che spingerò al massimo e sarò vicino al limite. E sento già di poter capire la macchina abbastanza velocemente".

"Per arrivare al 100% ci vorranno alcuni fine settimana prima che tutto diventi automatico. E il modo in cui lavoro con i miei ingegneri diventa più simile, familiare, prima di parlare davvero la stessa lingua in termini di bilanciamento dell'auto; quando dico che ho avuto un po' di sottosterzo, quanto è, è un click di flap, due click, tre click, questo tipo di obiettivo di bilanciamento che si desidera".

"È necessario un certo numero di gare per capire che questo è esattamente il tipo di bilanciamento dell'auto che mi piace. Quindi ci vorranno alcuni fine settimana, ma sono sicuro di poterci riuscire.

Non sono qui per perdere. Sono qui per vincere. Non voglio accampare scuse".

"Credo che il nostro sia un pacchetto molto forte. E' il miglior feeling che ho mai avuto approcciando una stagione. Questo è certo", ha concluso un ottimista Gasly.