F1 | Ferrari: motore endotermico e turbo entrambi ko

Carica lettore audio

Il responso è difficile da digerire: motore termico e turbo ko. Lo 066/7 numero due che al giro 20 del GP dell’Azerbaijan si è schiantato sulla Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, mentre il monegasco era al comando, è in fase di smontaggio nel reparto meccanica del Reparto Corse.

Il sei cilindri maledetto è arrivato a Maranello all’inizio della mattinata per quella che ormai si può considerare una… autopsia, dal momento che il cedimento in testata ha determinato un danno che si è esteso anche al turbo.

Come aveva detto Mattia Binotto già domenica sera, la Ferrari andrà in Canada con il motore 3, mentre potrebbe ancora utilizzare il sistema di sovralimentazione dell’unità 1 (come a Monaco) per evitare di andare in penalità.

Charles Leclerc, Ferrari, torna in garage dopo essersi ritirato dalla gara di Baku Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nel reparto motori diretto da Enrico Gualtieri c’è molto nervosismo perché a cedere, stando alle indiscrezioni che sono filtrate, è stato un elemento che non ha mai dato problemi da anni e, quindi, non era una parte a rischio. Si tratta di un pezzo che non viene prodotto in Ferrari, ma che viene assicurato da un fornitore che autocertifica la qualità di ogni singolo pezzo.

Nelle analisi che i tecnici stanno eseguendo potrebbe emergere cosa possa aver indotto la rottura che ha portato alla fumata azzurrognola che è uscita dallo scarico della rossa, prima di obbligare Leclerc ad accostare per il secondo ritiro.

Il motore che sarà montato in Canada sarà a zero chilometri e, quindi, non dovrebbe temere alcuna problematica di affidabilità, per cui i tecnici del Cavallino avranno il tempo per capire quali azioni adottare e se ci sarà la necessità di bonificare alcuni pezzi in previsione: è certo, infatti, che la Ferrari sarà costretta a smarcare un quarto, se non un quinto motore, in corso d’opera considerando una vita che si sta dimostrando decisamente più breve dei 7 GP.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Riguardo allo stop che ha determinato il ritiro di Carlos Sainz nel corso del giro 9 ci sono meno misteri: a rompersi sarebbe stata la pompa che comanda il sistema idraulico e che permette di gestire diverse importanti funzioni della vettura. Sul display del volante computer dello spagnolo è apparsa la segnalazione “brake by wire”, ma è evidente che il problema ai freni posteriori è stato un effetto (il sistema è andato in protezione) e non la causa del ko. Rotture non consuete che agitano il Cavallino.

Stop che non sembrano determinati dall’incremento delle prestazioni cercato nella sfida con la Red Bull: l’uso di mappature più o meno spinte non avrebbe messo in risalto pecche del motore “Superfast” che, in verità, di rotture al banco ne ha sommate molte nella fase di sperimentazione avanzata. Il motore 1 era stato deliberato con un po’ meno di birra in corpo, in attesa che i long run previsti sulla durata (oltre 7 mila chilometri) dessero semaforo verde a spingere di più.

Ferrari F1-75: la power unit 066/7 Photo by: Uncredited

Aspettiamo che la Ferrari esca con la consueta nota con cui Maranello ufficializza le rotture (e questo è merito che va riconosciuto alla squadra diretta da Binotto), mentre gli ingegneri stanno scandagliando anche gli altri problemi che stanno minando l’affidabilità dei motori 066/7 dei team clienti Haas e Alfa Romeo, alle prese con packaging della power unit diverse.

Nulla viene lasciato al caso: ogni indizio può essere utile a svoltare un campionato che sembrava nato sotto i migliori auspici per la Ferrari e che sta infrangendo i sogni iridati di Charles Leclerc. La partita non è finita e a Maranello non si sono arresi, consapevoli di avere fra le mani una macchina e un pilota vincenti…