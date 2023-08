F1 | Ecco le mescole per i GP di Singapore, Giappone e Qatar

Monza sarà l'ultima tappa europea del Mondiale 2023 di Formula 1, poi il Circus iridato lascerà il Vecchio Continente per iniziare il tour al di là dell'Atlantico. Oggi Pirelli ha rivelato le mescole che porterà nei gran premi di Singapore, Giappone e Qatar.

Al Gran Premio di Singapore, previsto dal 15 al 17 settembre - ossia l'appuntamento di Formula 1 successivo a quello di Monza - Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Si tratta della scelta più morbida possibile, considerando che la gamma 2023 di Pirelli va dalla C0, la mescola più dura, alla C5, quella più morbida. Una scelta già fatta in passato per via della natura del circuito, tortuoso e impegnativo per le gomme in frenata e trazione.

Al Gran Premio del Giappone, che si terrà a Suzuka dal 22 al 24 settembre, Pirelli ha deciso di portare le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

In questo caso la Casa italiana ha deciso di affidarsi a mescole più dure rispetto a Singapore per via della natura della pista per via dei carichi laterali a cui saranno sottoposte le gomme.

Alla seconda edizione del Gran premio del Qatar (6-8 ottobre), che si terrà a Losail, Pirelli ha invece propeso per queste mescole:

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

Losail è una pista molto esigente per le gomme, inoltre avrà l'incognita dell'asfalto, appena rifatto, così come le strutture nel paddock considerando il fatto che rimarrà in calendario di Formula 1 per i prossimi 10 anni. La scelta delle gomme è la medesima fatta per Suzuka.

Dobbiamo ricordare, inoltre, che sebbene la scelta di nomi di mescole fatta quest'anno per le tre gare in questione sia la stessa dell'anno scorso, la C1 è una mescola completamente nuova rispetto all'anno passato. La vecchia C1 è ora la C0, mentre la C1 2023 è una mescola tutta nuova, leggermente più morbida rispetto alla mescola dell'anno passato.