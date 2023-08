F1 | Ecco i caschi speciali di Leclerc e Sainz per il GP d'Italia

La Ferrari si presenterà a Monza, sede del Gran Premio d'Italia, con una serie di novità cromatiche che coinvolgono la livrea delle monoposto, delle tute dei piloti, ma anche i caschi che Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.

Oggi la Scuderia di Maranello ha svelato i colori dei due elmetti che Leclerc e Sainz indosseranno in questo fine settimana. Si tratta di due caschi molto differenti dai soliti che i due alfieri della Rossa indossano abitualmente nel corso della stagione.

Per Charles Leclerc la livrea sarà prettamente gialla con inserti neri. Il giallo fa da base a un disegno che prevede due bande nere laterali che abbracciano il numero 16, quello di gara di Leclerc, che riporta i colori della bandiera del Principato di Monaco.

Gli stessi colori - ossia il rosso e il bianco - appaiono nella parte retrostante bassa dell'elmetto. Il nero appare anche sulla calotta, facendo da sfondo al tricolore italiano, e sulla mentoniera. La bandiera italiana appare anche sul giallo, ai lati bassi del casco.

Casco di Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Se il casco di Leclerc ha un tocco di modernità, quello di Carlos Sainz ha un'anima retrò eccezionale. Al contrario di quello destinato a Leclerc, il casco del madrileno ha il nero come base. Da un lato del casco campeggia il numero di gara, il 55 in nero, racchiuso in un cerchio bianco.

Dalla parte opposta ecco il cognome di Carlos, scritto in bianco e posto sotto il tricolore italiano. Non poteva mancare la bandiera spagnola: c'è una banda gialla e rossa che divide in due emisferi il casco, così come una banda orizzontale che parte dalla mentoniera, fa il giro del casco e si congiunge al punto di partenza sempre con i medesimi colori.

Due caschi dai colori opposti, che renderanno semplice riconoscere Charles e Carlos. Si tratta dell'ultima novità cromatica dopo la livrea delle SF-23 presentata ieri e i nuovi colori delle tute, presentate invece qualche giorno fa.

Casco di Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari