F1 | Ferrari: al GP d'Italia livrea dedicata al successo di Le Mans

La Ferrari è tornata a vincere la 24 Ore di Le Mans a 50 anni dall'ultima volta. Lo ha fatto quest'anno grazie alla 499P LMh e un equipaggio formato per 2/3 da piloti italiani. Per questo la Scuderia del Cavallino Rampante di Formula 1 ha deciso di omaggiare il successo alla Sarthe con una livrea speciale che sarà utilizzata questo fine settimana al Gran Premio d'Italia.

All'Autodromo Internazionale di Monza, una delle due gare di casa della Ferrari, le SF-23 saranno vestite di una nuova livrea per celebrare il DNA sportivo della Casa di Maranello e il grande successo ottenuto pochi mesi fa a Le Mans, battendo case del livello di Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Porsche.

La colorazione delle monoposto che saranno affidate come al solito a Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr ha tre colori principali. Ci sarà il rosso, tonalità fondamentale di tutte le livree del Cavallino Rampante nel motorsport. Ci sarà il nero delle pelli di carbonio, come sempre fondamentale per risparmiare peso in Formula 1.

Il terzo colore che affiancherà i primi due sarà il giallo, lo stesso giallo presente sulle 499P LMh numero 50 - autrice della pole position a Le Mans con Antonio Fuoco al volante - e la numero 51, vincente la domenica grazie ad Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.

Il giallo formerà la stessa freccia presente sui prototipi ibridi che a Le Mans hanno regalato grandi emozioni. Questa sarà visibile sul cofano motore, ma la stessa tonalità sarà protagonista sulla punta del muso delle monoposto.

La livrea Ferrari per il Gran Premio d'Italia Photo by: Ferrari

Anche i numeri di gara che contraddistinguono Leclerc e Sainz, rispettivamente il 16 e il 55, saranno di colore giallo. Il nome Ferrari presente sull'ala posteriore, invece, sarà di colore bianco e spiccherà in modo vistoso sullo sfondo nero carbonio dei profili orizzontali.

I tre piloti italiani della Ferrari che a Le Mans hanno ottenuto pole e vittoria, dunque Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, saranno ospiti della Scuderia di Formula 1 al Gran Premio d'Italia di questo fine settimana. Con loro porteranno il trofeo vinto a Le Mans.

Oltre alla livrea dedicata alle SF-23, i piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. indosseranno tute con colori che si intonano con quelli delle loro monoposto per Monza. Queste sono già state svelate nel corso dei giorni passati come anteprima della presentazione odierna.

La livrea della della Scuderia Ferrari al GP d'Italia Photo by: Ferrari