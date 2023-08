F1 | Sky promuove la campagna Sky Zero al Gran Premio d'Italia

Sky è stata la prima media company carbon neutral nel 2006, e nel febbraio 2020, si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030.

Durante il Gran Premio d'Italia, la campagna Sky Zero sensibilizzerà i tifosi e i clienti sull'impatto che la crisi climatica sta avendo sullo sport e incoraggerà i tifosi a utilizzare, dove possibile, trasporti a basse emissioni di carbonio. I tifosi possono raggiungere l'autodromo in modo ecosostenibile arrivando a piedi, in bicicletta, via ride sharing o utilizzando i mezzi pubblici, dove possibile.

All’interno della Fan Zone dell’Autodromo Nazionale di Monza, Sky sarà presente con un proprio stand. Qui i tifosi potranno scoprire come la Formula 1 e Sky stanno lavorando per offrire gare più sostenibili, dalla produzione gestita da remoto allo sviluppo di carburanti sostenibili.

Inoltre, chiunque visiterà lo stand potrà partecipare alla Walk of Fame di Sky, un’esperienza che permetterà, grazie a un green screen, di camminare virtualmente sulla griglia di partenza come un vero pilota di Formula 1. Tutti coloro che parteciperanno alla Walk of Fame avranno l'opportunità di vincere 2 biglietti per la tribuna e una Pit Lane Walk per la domenica.