F1 Commission: cambia il format della Sprint e tornano le 4 PU

Oggi la Formula 1 Commission si è riunita per la prima volta nel corso di questa stagione, prendendo decisioni importanti sia sul fronte tecnico che sportivo in vista del nuovo campionato che prenderà il via a fine mese in Bahrain.

La commissione si è concentrata su tre macro-argomenti, ovvero il format della sprint, il numero di Power Unit a disposizione durante la stagione e l’attivazione del DRS nel corso dei primi giri, argomenti che erano già stati affrontati nel corso delle riunioni precedenti ma senza trovare un punto d’incontro definitivo.

Le modifiche regolamentari stabilite durante quest’ultima riunione della Formula 1 Commission saranno presentate al World Motorsport Council (WMSC) il 28 febbraio per essere inserite nel calendario, in modo che siano effettive per l’inizio della stagione.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Cambia il format della Sprint per il 2024

La commissione aveva infatti discusso già verso la fine dello scorso anno per trovare una migliore razionalizzazione del format per la sprint rispetto a quello usato nello scorso campionato, cercando di dividere in maniera più ordinata la giornata dedicata alle sessioni brevi rispetto al resto del fine settimana ordinario.

Oggi la F1 Commission ha comunicato un importante aggiornamento del weekend Sprint, raggiungendo un accordo per modificare l’ordine delle sessioni in quei sei fine settimana. Al venerdì si disputeranno le prove libere 1 e la sessione di qualifiche della sprint shootout, ma a cambiare è il sabato. Nella mattinata del secondo giorno di azione in pista, infatti, si disputerà la sprint race, mentre nel pomeriggio di sabato i piloti torneranno sul tracciato per le qualifiche del Gran Premio da 300 km, che rimane come da tradizione di domenica.

Tornano le quattro Power Unit

Un’altra importante modifica riguarda il numero di Power Unit a disposizione di ogni pilota nel corso di una singola stagione. L’anno scorso era stato deciso di incrementare questo numero a quattro, garantendo così a ogni pilota un’unità in più rispetto a quanto era stato stabilito inizialmente.

Red Bull Racing RB19, Power Unit Photo by: Erik Junius

Tuttavia, nell’ultima F1 Commission del 2023 non si era trovato un accordo per estendere questa nuova regola anche nel 2024. Oggi è invece stato fatto un passo indietro ed è stata approvata la proposta di aumentare il numero di Power Unit da tre a quattro unità per ogni pilota non solo nel 2024, ma anche per il mondiale 2025.

Si anticipa l’attivazione del DRS

Un altro argomento già discusso in passato riguardava l’attivazione del DRS, che avrebbe dovuto essere anticipata rispetto a quanto avviene usualmente. Un primo test era stato fatto nelle sprint race, dando la possibilità ai piloti di attivare l’ala mobile dopo un solo giro di gara.

La Formula 1 ha raccolto indicazioni ritenute soddisfacenti e ha deciso di estendere questa regola ad ogni appuntamento della stagione, quindi non solo alle sessioni sprint: l'attivazione del DRS in gara sarà quindi anticipata a un giro, anziché a due giri dopo l'inizio della corsa o a seguito di una ripartenza dopo un periodo di Safety Car.

La F1 Commission ha inoltre discusso una serie di argomenti relativi al Regolamento 2026, in particolare questioni finanziarie e di sostenibilità.