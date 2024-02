F1 | Caso Red Bull: c'è un'indagine, ma Horner nega ogni addebito

Dopo un letargo di qualche settimana, per la Formula 1 la stagione 2024 sembra essere iniziata all’insegna di notizie inattese quanto di grossa portata. Stamane la testata olandese De Telegraaf ha rivelato un caso che vedrebbe coinvolto Christian Horner.

Non si tratta di scelte a sorpresa sul mercato piloti, né di altri argomenti di carattere sportivo, ma di una indagine interna avviata dalla stessa Red Bull mirata a chiarire delle “accuse” emerse nei confronti del team principal. Secondo il giornale olandese, l'amministratore delegato Oliver Mintzlaff sarebbe a conoscenza della vicenda. Il riserbo è assoluto e l’unica dichiarazione rilasciata si limita a confermare l’indiscrezione rivelata dal media olandese.

“Dopo essere informata di alcune recenti accuse – riporta la nota - l’azienda ha avviato un’indagine indipendente. Questo processo, che è già in corso, viene portato avanti da un avvocato specializzato esterno. L’azienda prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata nel più breve tempo possibile. Non sarebbe opportuno commentare ulteriormente in questa fase”.

Successivamente lo stesso Horner ha risposto al quotidiano olandese: “Nego completamente queste affermazioni”.

Sia dal fronte inglese che austriaco non ci sono al momento altre indicazioni, ma è probabile che la faccenda sarà chiarita in tempi brevi. Tra dieci giorni tutti i vertici della squadra presenzieranno al lancio della nuova monoposto, e nell’interesse di tutti sarà fatto il possibile per tenere il focus sulla vettura cercando di fare chiarezza prima dell’evento.