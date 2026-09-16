Ecco il calendario 2027 di F1: tornano Portogallo e Turchia, dieci le Sprint

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Dopo l’approvazione da parte del World Motor Sport Council, FIA e Formula 1 hanno confermato un campionato composto da 24 Gran Premi distribuiti in 22 Paesi e cinque continenti. Le novità più significative sono il ritorno in calendario di Portogallo e Turchia e l’aumento dei weekend Sprint, che passeranno dagli attuali sei a dieci.

La stagione prenderà il via in Bahrain, dove dal 24 al 27 febbraio si svolgerà anche l’unica sessione di test precampionato. Sakhir ospiterà quindi anche il primo Gran Premio del mondiale, seguito una settimana più tardi dall’appuntamento in Arabia Saudita.

La Formula 1 si sposterà poi verso Oriente con le tappe di Australia, Giappone e Cina, prima di attraversare il Pacifico per i Gran Premi di Miami e Canada. Sarà quindi la volta della lunga fase europea della stagione, nella quale spicca il ritorno del Portogallo, previsto nel mese di giugno dopo il Gran Premio di Monaco.

Il Portogallo torna così nel calendario del mondiale dopo le edizioni disputate a Portimao nel 2020 e 2021, inserite durante le stagioni condizionate dalla pandemia. Il secondo rientro annunciato per il 2027 è quello della Turchia, che troverà spazio in ottobre tra i Gran Premi dell’Azerbaijan e di Singapore, una collocazione pensata anche nell’ottica di rendere più razionali gli spostamenti del paddock.

Proprio la distribuzione geografica degli appuntamenti rappresenta uno degli aspetti sottolineati da Formula 1. L’obiettivo dichiarato è continuare a migliorare il flusso logistico della stagione, raggruppando quando possibile le gare per aree geografiche e riducendo gli spostamenti meno efficienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità fissati dal campionato.

Dopo Singapore inizierà la lunga fase conclusiva del mondiale. Il calendario porterà la Formula 1 ad Austin, Città del Messico, San Paolo e Las Vegas, prima delle ultime due gare della stagione, confermate in Medio Oriente: Qatar e Abu Dhabi chiuderanno il campionato 2027.

L’altra grande novità riguarda le Sprint. Il format introdotto nel 2021 compirà nel 2027 un ulteriore passo avanti, passando da sei a dieci appuntamenti. Una scelta che Formula 1 motiva con i dati raccolti nelle ultime stagioni: secondo quanto comunicato, i weekend che comprendono la Sprint registrano complessivamente un’audience superiore del 12% rispetto ai fine settimana tradizionali, mentre la Sprint Qualifying risulta fino a tre volte più seguita rispetto a una sessione di prove libere.

Cinque circuiti ospiteranno per la prima volta una Sprint: Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi. Una novità particolarmente significativa sarà quella di Monte Carlo, dove il nuovo programma garantirà due sessioni di qualifica nell’arco dello stesso weekend, aumentando ulteriormente l’importanza del giro secco su un tracciato nel quale la posizione di partenza ha tradizionalmente un peso determinante.

Le altre cinque Sprint saranno invece disputate su circuiti che hanno già ospitato il format: Montréal, Silverstone, Monza, San Paolo e Losail. Per l’Italia arriva quindi la conferma di Monza tra gli appuntamenti scelti per il programma Sprint 2027.

“Il calendario 2027 riunisce alcuni dei circuiti più iconici e delle città più vivaci del mondo – ha commentato Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1 – siamo entusiasti di accogliere nuovamente Portogallo e Turchia nel campionato e di portare le Sprint a dieci eventi, offrendo ai nostri tifosi ancora più intensità e azione in pista”.

Sulla stessa linea Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, che ha sottolineato come la struttura della prossima stagione rappresenti “un forte riflesso dell’appeal globale e della continua crescita” della Formula 1, evidenziando il mix tra circuiti storici, ritorni in calendario e ampliamento del programma Sprint.

Confermata quindi la quota di 24 Gran Premi, la Formula 1 modifica per il 2027 soprattutto la composizione e la struttura del mondiale. Il ritorno di due circuiti europei come Portogallo e Turchia rappresenta il cambiamento più evidente, mentre l’espansione delle Sprint conferma la volontà della Formula 1 di rendere sempre più numerosi i weekend nei quali l’attività agonistica inizierà già dal venerdì.

Test invernali 24-27 febbraio Bahrain Sakhir Calendario 2027 14 marzo Bahrain Sakhir 21 marzo Arabia Saudita Jeddah 4 aprile Australia Melbourne (con Sprint) 11 aprile Giappone Suzuka (con Sprint) 18 aprile Cina Shanghai 2 maggio Stati Uniti Miami 23 maggio Canada Montreal (con Sprint) 6 giugno Monaco Monte-Carlo (con Sprint) 20 giugno Portogallo Portimao 4 luglio Gran Bretagna Silverstone (con Sprint) 11 luglio Austria Spielberg 25 luglio Belgio Spa-Francorchamps 1 agosto Ungheria Budapest 5 settembre Italia Monza (con Sprint) 12 settembre Spagna Madrid 26 settembre Azerbaijan Baku 3 ottobre Turchia Istanbul 10 ottobre Singapore Singapore 24 ottobre Stati Uniti Austin 31 ottobre Messico Città del Messico 7 novembre Brasile San Paolo (con Sprint) 20 novembre Stati Uniti Las Vegas 5 dicembre Qatar Lusail (con Sprint) 12 dicembre Abu Dhabi Yas Marina (con Sprint)