F1 | La Sprint al GP di Monaco 2027 fa discutere: contano più le 2 qualifiche delle gare?

"Faranno più Sprint l'anno prossimo. Prima o poi la vedremo anche nei circuiti più improbabili. Va a finire che la faranno anche a Monaco". Questa è parte di una conversazione che personalmente ho avuto poche settimane fa con altri colleghi ed è la stessa frase che ho sentito a più riprese anche da diversi appassionati di Formula 1. Sembrava una boutade, uno scherzo, un modo per ironizzare sul numero sempre più alto di gare corte nei fine settimana del Circus iridato. Il pensiero era già instillato nella mente, ma difficilmente avremmo pensato di vedere tutto ciò già materializzarsi nel 2027. E invece...

Il Gran Premio di Monaco della prossima stagione ospiterà una delle 10 Sprint del Mondiale 2027 di Formula 1. Inutile dirlo, in tanti sono rimasti sgomenti per la scelta fatta. Il calendario è composto da 24 gare e scegliere Monte-Carlo come luogo per una delle gare corte, considerando il tipo di tracciato che presenta e le dimensioni delle monoposto attuali, sembra davvero una scelta incomprensibile dal punto di vista sportivo.

Certo, l'Automobile Club de Monaco - ossia i promotori dell'evento - hanno investito ulteriore denaro per portare la Sprint sugli angusti stradelli del Principato. Da parte loro, una scelta sensata e per diverse ragioni. Prima di tutto, ovviamente, quella economica.

Ma per la Formula 1 attuale, che conta tanto sullo spettacolo e sullo show, che cosa può garantire una pista come quella di Monaco? Certo, può garantire due qualifiche - la Sprint Qualifying e le prove ufficiali del sabato - da pelo sullo stomaco per i piloti e un doppio, grande spettacolo per il pubblico. Inutile negarlo: il turno che compone la griglia a Monte-Carlo è ormai l'evento clou del fine settimana. Averne due raddoppierà le attese.

Però è bene cercare di valutare la questione e farlo più in profondità. La parte delle qualifiche che realmente tutti attendono è la Q3, ovvero la sezione che definisce le prime 10 posizioni e l'autore della pole. La Q3 dura una decina di minuti, certo intensi, ma raddoppiare le qualifiche per poi trovarsi due gare che promettono un trenino interminabile ha davvero senso? Il gioco vale la tanto citata candela?

Va considerato, inoltre, che la Sprint di sabato mattina (in realtà del primo pomeriggio) sarà svolta a poche ore dalle qualifiche per il gran premio domenicale. Partendo da questo presupposto, pensate davvero di vedere qualche pilota prendersi dei rischi quando, a poco tempo di distanza, si terranno le prove ufficiali? Se qualcuno dovesse provare un sorpasso e finisse per sbattere, rovinando in modo importante la propria vettura, rischierebbe di non prendere parte alle qualifiche e di partire in fondo allo schieramento il giorno dopo. E, lo sappiamo bene, a Monte-Carlo ciò significherebbe avere buttato la gara e ogni chance di finire almeno a punti. La qualifica è troppo importante per la definizione del risultato domenicale.

Questo, almeno sulla carta, lascia intravedere una Sprint anonima, priva di spunti perché i piloti saranno portati a non prendere rischi in vista della gara di domenica. Un trenino già annunciato rischia di essere ancora meno coinvolgente. Senza contare che nella gara corta nessuno potrà contare sulle strategie, perché i pit stop non saranno un fattore.

Insomma, ci sono tutti i crismi per assistere sì a due qualifiche (in realtà le Q3) da brividi, ma anche di dovere poi assistere a due processioni laiche su un percorso sì storico, ma che ormai è divenuto anacronistico per le Formula 1 moderne. Una scelta che, appunto, sta già facendo più che discutere e che continuerà a farlo, almeno sino al fine settimana di giugno che ospiterà l'evento.

Ma non è tutto, perché anche Abu Dhabi ospiterà una delle 10 Sprint 2027. Per la precisione, l'ultima. Yas Marina concluderà anche il prossimo calendario di Formula 1, ma per la prima volta avrà anche la gara corta del sabato. E se vedere Monaco con il nuovo format di weekend ha lasciato attoniti, di certo non ha destato troppo scalpore in meno vedere che anche a Yas Marina le cose saranno le stesse.

Il tracciato in questione è un'altra di quelle piste dove i sorpassi si contano di solito su due mani al massimo (a essere generosi). I promotori dell'evento pagano fior di quattrini per chiudere il Mondiale ormai da qualche anno e di certo avranno sborsato una cifra ancora più alta per ospitare la Sprint. Ma, anche in questo caso, la domanda è la stessa che ci siamo posti per Monte-Carlo: dal punto di vista sportivo e dello spettacolo è davvero la scelta giusta?

Le Sprint hanno riscontrato pareri quanto meno tiepidi da parte degli appassionati di lunga data (ma non solo). Gli autodromi sono pieni quasi ovunque, segno che il lavoro della F1 sta pagando (almeno da quel punto di vista). Ma crediamo sia un bene non vessare chi crede ancora che la Formula 1 sia prima di tutto uno sport. Se la Formula 1 vuole convincere più pubblico a seguire il Mondiale, perché cercare di aumentare le Sprint mettendole su piste dove lo spettacolo non è possibile da creare? Sarà davvero la scelta giusta? Ai posteri l'ardua sentenza.