F1 | Austin, Libere 2: Leclerc svetta prima del test Pirelli

La seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti è stata dedicata allo sviluppo delle gomme 2023: per effettuare questo programma di lavoro dettato dalla Pirelli le squadre hanno preso l'impegno di effettuare 26 giri: due run di cinque giri con i serbatoi scarichi e altri due run di otto giri con il pieno. La Casa milanese ha già deliberato le costruzioni delle coperture anteriori, mentre sono ancora da definire le mescole e per questo il test di Austin assume un'importanza rilevante, dopo che era saltato quello previsto a Suzuka per il maltempo.

Cinque piloti, quelli che hanno saltato il primo turno per fare girare i rookie e Antonio Giovinazzi, nei primi 35 minuti del turno hanno avuto la possibilità di dedicarsi alla messa a punto della monoposto per il Gran Premio con gli pneumatici del weekend: in questa lista figurano Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) e Nicholas Latifi (Williams).

Non deve stupire, quindi, se le prime tre prestazioni della sessione sono state siglate nell'ordine da Leclerc, Bottas e Ricciardo. Il monegasco ha iniziato il turno con la soft che aveva usato Robert Shwartzman, il rookie del Cavallino, per poi passare a un treno di medie nuove: con le gialle Charles è arrivato a 1'36"810 conquistando la migliore prestazione della giornata, facendo meglio dell'1'36"857 centrato da Carlos Sainz con le soft nella prima sessione.

Ovviamente la pista americana che era molto green è andata gommandosi per cui si spiega il miglioramento pomeridiano, con Bottas e Ricciardo separati di sette e otto decimi dalla Ferrari quando hanno utilizzato le rosse, prima di passare anche loro, come tutti gli altri, alle gomme Prototipo senza fascia colorata.

Magnussen e Latifi non hanno disputato la prima mezz'ora libera, iniziando da subito lo sviluppo delle gomme 2023 che sono state pensate per limitare il tendenziale sottosterzo di quest'anno. I piloti hanno svolto test "ciechi" non sapendo che tipo di mescola guidavano, anche se non era difficile stabilire di quali coperture disponevano.

Il primo dei piloti dotati di pneumatici prototipo è Carlos Sainz con la Ferrari che è arrivato a 1'38"232, vale a dire a 1"422 dal compagno di squadra che ancora non ha sostituito il motore endotermico, visto che domani il monegasco smarcherà la sesta unità dello 066/7 con degli aggiornamenti per migliorare l'affidabilità pensati per anticipare la stagine 2023.

Dietro a Sainz si è messo in luce Mick Schumacher con la Haas, mentre il tedesco è stato seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.