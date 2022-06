F1 | Aston Martin: un micro Venturi sopra all'Halo

Carica lettore audio

Sebastian Vettel ha portato la nuova Aston Martin per la prima volta a punti e ha l’ambizione di far muovere la squadra di Silverstone dalla nona posizione nel campionato Costruttori: l’obiettivo è puntare verso l’ottava piazza che è occupata dalla Haas, una squadra che è tre gare che non raccoglie punti iridati.

La “verdona” ha totalizzato 7 punti contro i 15 del team di Gunther Steiner, vale a dire meno della metà della Haas, ma l’ambizione dello staff capeggiato da direttore tecnico Dan Fallows è di meritare con regolarità una posizione nella top 10, accumulando preziosi punti gara dopo gara.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Erik Junius

Del resto la nouvelle vague tecnica (Dan Fallows e Luca Furbatto) deve dimostrare con i fatti che l’evoluzione della AMR22 che ha debuttato a Barcellona è decisamente migliore della macchina a doppio fondo di Andy Green che aveva iniziato la stagione.

L’Aston Martin ha puntato su un drastico cambiamento di filosofia aerodinamica, virando nella direzione della Red Bull e scegliendo di dotarsi delle pance spioventi e non solo. In attesa del primo pacchetto di aggiornamenti che è programmato per Silverstone, il team del marchio di Gaydon ha portato avanti la Monte Carlo lo sviluppo della macchina, dopo che la prima uscita a Barcellona non è stata altro che un lungo shakedown.

Si è potuta osservare, per esempio, la sagomatura sulla parte superiore dell’Halo che genera una sorta di convogliatore di flusso formato da due mini-profili che hanno la forma di un Venturi. Dettagli che identificano l’accuratezza della ricerca nel campo della micro-aerodinamica.

Aston Martin AMR22: il serbatoio è stato copertto con una pellicola di alluminio Photo by: Giorgio Piola

Per quanto attiene il serbatoio e l’esigenza di mantenere il più possibilmente costante la temperatura della benzina, in Aston Martin hanno badato al sodo: se in Mercedes hanno realizzato una sorta di “seconda pelle” in materiale isolante, nel box del team di Lawrence Stroll si sono limitati ad apporre dell’alluminio con funzione refrattaria del calore.