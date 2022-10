F1 | Alpine: il fondo di Suzuka con un... occhio sul pavimento

Carica lettore audio

L’Alpine è più che mai intenzionata a consolidare il quarto posto nel mondiale Costruttori: la squadra di Enstone difende i quattro punti di vantaggio sulla McLaren e non accenna a fermare lo sviluppo della A522 che è stata affidata a Esteban Ocon.

Ad Austin, infatti, lo staff diretto da Pat Fry ha evoluto il fondo che ha debuttato con successo in Giappone, modificando il marciapiede davanti alla ruota posteriore: i tecnici della Casa transalpina hanno lavorato aprendo un “occhio” nel bordo d’uscita simile a quello della Ferrari che sta facendo scuola nel paddock, ricusato solo dalla Red Bull dopo un esperimento bocciato da Max Verstappen.

Nello slot, ovviamente, non manca la lingua in carbonio che funziona da generatore di vortice. Il fondo è stato rivisto anche in coda: dietro al tirante di irrigidimento, infatti, c’è un marciapiede più pronunciato, mentre a Suzuka c’era un gradino che è stato spostato di più verso la mezzeria della vettura.

La A522 è una vettura che si comporta molto bene nei tratti veloci, mentre sarà da capire come riuscirà ad adeguarsi ai saltellamenti che sarebbero rimasti nel rettilineo più lungo che non è stato riasfaltato come buona parte del resto del tracciato a cominciare dallo snake.